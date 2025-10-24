Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios Princesa de Asturias

La inesperada ausencia de una de las premiadas marca la recepción de Familia Real en el Reconquista

Una indisposición impide a Mary-Clarie King asistir al encuentro con los Reyes, sus hijas y el resto de galardonados

El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios Princesa en las horas previas a la ceremonia.

El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios Princesa en las horas previas a la ceremonia. / Luisma Murias / Irma Collín / Mario Canteli

Mariola Riera

Oviedo

Sorpresa en la recepción de sus Majestades los Reyes y sus hijas a los premios Princesa de Asturias de este año. A la misma no ha podido asistir Mary-Claire King, galardonada en la categoría de Investigación Científica y Técnica al estar “indispuesta”, tal y como ha explicado la Fundación Princesa.

De momento está en el aire la asistencia de la investigadora a la ceremonia de esta tarde en el Teatro Campoamor.

Así las cosas, los Reyes, Felipe VI y Letizia, y la princesa Leonor y la Infanta Sofía, han saludado en el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo solo a siete galardonados. Especialmente cariñosos se han mostrado con la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, premio de las Artes, que accedió al recinto en cuarto lugar tras Antonio Saborit, presidente del Museo de Antropología de México, premio  de la Concordia; Byun-Chul Han, Comunicación y Humanidades; y Eduardo Mendoza, Letras. Tras Iturbide siguieron Serena Williams, de Deportes;  Douglas Massey, de Ciencias Sociales; y Mario Draghi, de Cooperación Internacional. Todos posaron con la familia real para una foto “coja” del galardón de Investigación Científica y Técnica. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
  2. La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
  3. Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago
  4. La rotonda de entrada a Zamora por Vista Alegre, Aldehuela, N-122 a Toro y la autovía A-11, cortada el viernes
  5. Preocupación por el regato que discurre por este pueblo de Zamora: 'Si pasa algo, que se haga responsable la CHD
  6. Los buitres matan dos vacas y un toro en una ganadería zamorana: 'Había más de doscientos
  7. Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
  8. Un autobús realiza el trayecto Zamora-Salamanca con un cristal roto después de un choque a la salida de la Estación de Autobuses

Inauguración oficial de One Shot Puerta Ruzafa en Valencia: Una historia de éxito.

Inauguración oficial de One Shot Puerta Ruzafa en Valencia: Una historia de éxito.

La Casa de Zamora en Madrid organiza la gala Madrid Abraza para recaudar fondos para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios

La Casa de Zamora en Madrid organiza la gala Madrid Abraza para recaudar fondos para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios

Los psiquiatras que atendieron a Mouliaá en 2023 afirman que tenia depresión, pero no habló de agresión

Los psiquiatras que atendieron a Mouliaá en 2023 afirman que tenia depresión, pero no habló de agresión

Sira Rego "se moja" en Zamora: del "apartheid" y la participación en Eurovisión de Israel, al acoso escolar y los menores migrantes de Canarias

Sira Rego "se moja" en Zamora: del "apartheid" y la participación en Eurovisión de Israel, al acoso escolar y los menores migrantes de Canarias

El jurado del crimen del Tera se reunirán el lunes a deliberar en la Audiencia de Zamora

El jurado del crimen del Tera se reunirán el lunes a deliberar en la Audiencia de Zamora

Worlds 2025: G2 ya está en playoffs y Movistar KOI se juega el pase en un último cruce agónico

Worlds 2025: G2 ya está en playoffs y Movistar KOI se juega el pase en un último cruce agónico
Tracking Pixel Contents