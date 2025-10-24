La elevada factura del alcantarillado por la dana

Catarroja necesitará 71 millones de euros para la megainversión de reparación y sustitución de su alcantarillado devastado por la dana. Se trata del municipio que mayor cantidad va a recibir del Gobierno de España para paliar los daños en sus infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y estaciones de depuración afectadas por el temporal del 29 de octubre de 2024. No es el único, Paiporta, el municipio más devastado por la dana, ejecutará obras por valor de casi 53 millones. Para Utiel, por citar un ejemplo, alejado de l'Horta Sud, serán 33 millones.

Así consta en la resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (Miteco), firmada este jueves y a la que ha tenido acceso Levante-EMV, en la que se detallan los 437,8 millones subveciones directas a municipios y empresas del ciclo del agua. Casi un año después del 29-O, el estado del alcantarillado sigue siendo el gran problema por resolver en el día a día de los municipios de la zona dana. Los temporales de las últimas semanas han sido un auténtico test de estrés para la infraestructura hidráulica de los municipios. Salvo algún problema muy puntual, el sistema ha resistido. Es una de las grandes preocupaciones de alcaldes y vecinos, que durante meses, tras la tragedia de octubre pasado, han visto como tras cada chaparrón, en algunos casos, el sistema devolvía aguas fecales en sus hogares. Se han realizado obras de emergencia en los últimos meses, pero se requiere una intervención integral.

El problema tardará en resolverse. Los proyectos tienen una ejecución larga, de 48 meses, según consta en el documento. Se trata, directamente, de ‘levantar’ pueblos enteros, para reparar un sistema hidráulico que fue reventado por la dana, o que afloró problemas ancestrales, como el caso de Catarroja, que en partes de municipio carecía de un sistema moderno.

Hugo Morán, Arcadi España y Zulima Pérez, en la CHJ. / J.M. López

Los ayuntamientos de la zona dana ya saben de qué cantidad de dinero disponen para reparar. El Gobierno de España ha asumido la reparación integral del ciclo de agua, con una inversión total de 437 millones, aunque el crédito máximo que se había reservado era de 500 millones. Son 77 proyectos los que se han presentado, que en algunos casos afectan a más de un municipio.

Además de los citados municipios, destacan los 28,9 millones que va a invertir Algemesí; los 20 de Benetússer, los 14,2 millones que va a invertir l’Alcúdia, o los 12 de Requena. Solo los cinco municipios más afectados suman más de 212 millones de euros. En total, son más de 80 municipios, según la memoria que está estudiando el Ministerio para la Transición Ecológica.

Además de la inversión estrictamente municipal, la resolución de Medio Ambiente financia la reparación de infraestructuras de ámbito supramunicipal. La Epsar, por ejemplo, percibirá 12,9 millones para acometer la reparación de la EDAR de Pinedo; o 11,8 para los colectores de Torrent-Picanya.

La Generalitat ofrece a Vaersa

La contratación de las obras parece que en estos momentos está siendo el principal obstáculo para que arranque el proceso. La Generalitat ha puesto en paralelo una iniciativa para que los ayuntamientos puedan agilizar también la contratación de emergencia de las obras a través de la empresa pública de gestión medioambiental Vaersa.