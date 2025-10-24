El PP revienta el Consejo de Salud por la polémica de los cribados

Estalló la tensión. Los consejeros de Sanidad del PP que han acudido este viernes al pleno ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado en Zaragoza, han abandonado la sesión minutos después de que comenzara dando plantón a la ministra del ramo, Mónica García. Lo han hecho para evidenciar su rechazo a la petición de los datos de los programas de cribado de cáncer que lanzó la misma días atrás y, como ya habían hecho en ocasiones anteriores, han justificado su decisión de no volcar la información en que la solicitud es "partidista y sectaria", entre otros motivos. Y el Ministerio de Sanidad ha respondido: estudiará "todas las vías legales" para que las autonomías lideradas por el PP envíen los datos."

La mañana arrancaba fría en Zaragoza. Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, a excepción de Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y la viceconsejera de Andalucía, han acudido a la sede del Gobierno de Aragón para reunirse con la ministra de Sanidad y celebrar un pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Entre los puntos del orden del día, algunos como el aumento de la cartera de servicios del programa de cribado de cáncer de colon o el refuerzo a los centros europeos referentes en tratamiento del cáncer.

Pero, antes de que comenzara, ya se preveía que no sería una sesión rutinaria. Porque ha llegado en un momento marcado por la polémica de los datos del cribado de cáncer de mama, colon y cérvix, que García solicitó y que las autonomías del PP no han mandado porque dicen no contar con un sistema informático homogéneo para hacerlo y porque, según ha indicado el propio vicepresidente del pleno, Alejandro Vázquez, también consejero de Sanidad de Castilla y León: "(El pleno) se celebra bajo un clima de tensión política demasiado intenso, inadecuado, y que no facilita de ningún modo el poder tener un debate serio".

Las críticas hacia la gestión de la ministra de Sanidad han sido claras desde el primer momento, no solo por la información del cribado, sino porque, en calidad de portavoz, Vázquez ha manifestado que el número de puntos del orden del día a tratar era "demasiado grande".

"Demasiados puntos, ¿qué significa? ¿Que no tenemos que tratar, por ejemplo, la creación de un nuevo CSUR, un nuevo centro de referencia? ¿Que no tenemos que tratar los acuerdos con respecto a la preparación y respuesta frente a futuras epidemias? ¿Que no tenemos que tratar la ampliación de cribado de cáncer de colon hasta los 74 años?", preguntaba de forma retórica la ministra.

García ha rebatido también el argumento de las autonomías lideradas por el PP de que no cuentan con un sistema informático homogéneo en el que volcar los datos requeridos. "Tienen todas las herramientas para poder enviar al Ministerio de Sanidad los datos", ha asegurado para pasar a recalcar: "Escudarse en que no tienen una herramienta informática en el año 2025, en el siglo de los datos y de la digitalización, me parece una excusa bastante barata para no entregar los datos a la ciudadanía".

La intención de García era ofrecer en el pleno a las comunidades del PP la posibilidad de "rectificar" y enviar la información porque, ha afirmado, "la transparencia no es una opción". Menos, en un momento de "crisis de confianza en los programas de cribado". Pero la ministra no ha tenido apenas oportunidad de ofrecer est opción porque los populares le dieron plantón al comenzar la sesión y, ha dicho, se saltaron "todos los puntos de la orden del día".

Fue Vázquez quien, de nuevo como portavoz, ha justifcicado la acción de los populares. Según ha explicado, estos dieron a García "la oportunidad" de "rectificar, dialogar y hablar", pero la misma "se limitó" a leer el orden del día.

En concreto, han abandonado el pleno Aragón, las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De forma online lo siguieron los populares responsables de Extremadura y la viceconsejera del ramo andaluza.

Entre ellos también estaba Aragón, sede del encuentro. El consejero de Sanidad de la comunidad, José Luis Bancalero, ha afirmado que la solicitud ministerial es "una manipulación política en un momento totalmente electoralista", y ha asegurado que "los cribados funcionan". "No es de recibo que exista a día de hoy esa incertidumbre", dijo.

La de hoy era la primera vez que los consejeros de Sanidad abandonaban en bloque una sesión del Consejo de Salud, aunque con su acto no han sido pioneros entra las filas conservadoras, cada vez más acostumbradas a irse de los pleno. La propia García recordaba que, ya en el anterior encuentro del Consejo Interterritorial de Salud, el consejero de Castilla y León, Vázquez, abandonó la sesión. En aquella ocasión, nadie le siguió.

Por eso, García decía que era "una estrategia, una táctica" con la que, ha dicho, no todos los responsables de Sanidad populares estuvieron de acuerdo. "Estoy segura de que hay consejeros del PP que están avergonzados de lo que han hecho", zanjaba.

La ministra ha sostenido que con el plantón no boicoteaban al Ministerio de Sanidad, sino "su credibilidad y capacidad para gestionar una crisis, como es la del cribado de cáncer de mama y del resto de los cánceres". "Han boicoteado la posibilidad de dar respuesta a una crisis de confianza que hay ahora mismo en la sanidad, que antes estaba circunscrita a Andalucía y que se ha extendido a todas las comunidades del PP", ha subrayado.

García ha continuado la sesión con el resto de consejeros, pero ha habido puntos que no se han podido tratar debido a la ausencia de los populares porque implicaban un acuerdo. La ministra los ha detallado: el aumento de servicios en el programa de cribado neonatal, el incremento de la cartera de servicios del programa de cribado de cáncer de colon y las transferencias de crédito para que las comunidades hagan vigilancia epidemiológica del cáncer dentro de la red europea en la que participa España para reforzar el tratamiento de esta patología en el país. "No tengo casi ni palabras".

Para García, el plantón ha sido la señal para que los ciudadanos soliciten a sus consejeros los datos de los cribados. Porque la única justificación que encuentra a no aportar al información es si hay algo que esconder. "Si tienen que ocultar algo, entiendo que hagan piña y tengan que protegerse los unos a los otros porque no están cumpliendo ni con la ley ni con la ciudadanía", ha afirmado. Y, ha recordado, estudiarán acciones legales: "Tendrán noticias de nuestros servicios juridicos".