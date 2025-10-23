Este es el truco para evitar la caída del cabello.

La llegada del otoño es sinónimo para muchos del aumento de la caída del cabello una situación que, aunque tenga una base científica, puede evitarse siguiendo las siguientes recomendaciones, y es que, el cómo lavas tu cabello es muy relevante en esta situación.

El primer paso que debes realizar es desenredar tu pelo antes de meterte en la ducha. Puede que hacerlo debajo del agua te parezca más fácil, pero la realidad es que el pelo mojado es más frágil, por lo que tiende a romperse. Para desenredarlo debes utilizar un cepillo de púas anchas.

Una vez tu cabello esté desenredado debes humedecerlo con agua tibia. La temperatura del agua es decisiva, ya que permite abrir las cutículas capilares y permitir así que el champú limpie más a fondo. Además, la elección del champú no es ninguna tontería y elegir el más adecuado para tu tipo de cabello es lo más idóneo. No debes olvidar que solo debes echarlo en la raíz. Para lavarlo correctamente ello debes masajear suavemente el cuero cabelludo y evitar rascarlo, ya que eso puede irritarlo. Si es necesario puedes enjuagarte el pelo y repetir la acción una segunda vez. Una vez que te enjuagues el pelo es muy importante que no queden residuos de champú, puesto que podrían causar caspa o irritación.

El acondicionador es el gran olvidado, por ello es importante su empleo y su uso correcto. Aplícalo de medios a puntas y evitando la raíz, ya que podría engrasarla. Déjalo reposar durante unos minutos y retíralo con agua fría. Esto ayudará a sellar las cutículas del cabello, lo que le dará más brillo y prevendrá el encrespamiento.

A la hora de secar el cabello es importante no hacerlo de forma brusca, por ello lo primero será apretarlo suavemente con las manos para eliminar el exceso de agua. Una vez que se realice este paso se debe repetir pero empleando una toalla de microfibra. Nunca frotes, ya que eso puede provocar la rotura del cabello o en el mejor de los casos, frizz. A continuación desenreda tu cabello húmedo con un peine de púas anchas, siempre de puntas a medios, de esta forma se evitan los tirones que provocan la rotura del cabello. Por último, deja secar tu cabello al aire libre siempre que sea posible, reduciendo así el daño por calor.