Cómo limpiar zapatillas de gamuza, ante o cuero
Las zapatillas Adidas es uno de los zapatos más atemporales, sin embargo, a pesar de ser considerada una zapatilla clásica entre la sociedad, los distintos modelos siguen saliendo al mercado, llegando incluso a emplear telas distintas a las habituales y que dificultas la limpieza de la zapatilla
Para limpiar las Gazelle, o cualquier zapatilla de ante, gamuza o cuero, lo primero que debes hacer es retirar los cordones de las zapatillas y dejarlos a remojo en agua tibia y jabón, esto permitirá que la suciedad se desprenda. Si quieres, puedes retirar también las plantillas y repetir el mismo proceso.
Una vez que las zapatillas estén libres de cordones, si es que tienen, deberás emplear un cepillo de cerdas suaves para así eliminar todo rastro de polvo y de suciedad superficial. De esta forma la zapatilla no sufrirá ningún daño.
En el caso de que la zapatilla siga sucia es el momento de pasar a la acción. Para ello debes de preparar una solución de agua fría con una pequeña cantidad de jabón neutro o de un limpiador específico para zapatillas. Humedece un paño o el anterior cepillo en la solución y frota la zapatilla con movimientos circulares no excesivamente bruscos. Para las suelas puedes emplear la misma solución, pero con un paño o cepillo diferente. No humedezcas demasiado la zapatilla, ya que es preferible repetir la acción cuantas veces sea necesario antes que sumergirla en la solución. A continuación retira todo tipo de exceso de jabón con un paño humedecido solo en agua.
Para secarlas lo más adecuado es emplear papel de cocina, de esta forma absorberá todo tipo de humedad. Una vez consideres que la zapatilla no tienen ningún exceso de humedad es el momento de rellenarla con más papel de cocina o con periódicos, de tal forma que no pierdan la forma.
Por último, déjalas secar al aire libre. No emplees ninguna fuente de calor externa, ya qué eso podría debilitar el material y estropearlo.
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- Este es el pueblo más rico de Zamora
- La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
- Preocupación por el regato que discurre por este pueblo de Zamora: 'Si pasa algo, que se haga responsable la CHD
- Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios
- Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago
- Vecinos alertan del 'estado de ruina' del cementerio en este pueblo de Zamora: 'No nos atrevemos a entrar
- Los buitres matan dos vacas y un toro en una ganadería zamorana: 'Había más de doscientos