Cómo limpiar zapatillas de gamuza, ante o cuero

Para limpiar las Gazelle, o cualquier zapatilla de ante, gamuza o cuero, lo primero que debes hacer es retirar los cordones de las zapatillas y dejarlos a remojo en agua tibia y jabón, esto permitirá que la suciedad se desprenda. Si quieres, puedes retirar también las plantillas y repetir el mismo proceso.

Una vez que las zapatillas estén libres de cordones, si es que tienen, deberás emplear un cepillo de cerdas suaves para así eliminar todo rastro de polvo y de suciedad superficial. De esta forma la zapatilla no sufrirá ningún daño.

En el caso de que la zapatilla siga sucia es el momento de pasar a la acción. Para ello debes de preparar una solución de agua fría con una pequeña cantidad de jabón neutro o de un limpiador específico para zapatillas. Humedece un paño o el anterior cepillo en la solución y frota la zapatilla con movimientos circulares no excesivamente bruscos. Para las suelas puedes emplear la misma solución, pero con un paño o cepillo diferente. No humedezcas demasiado la zapatilla, ya que es preferible repetir la acción cuantas veces sea necesario antes que sumergirla en la solución. A continuación retira todo tipo de exceso de jabón con un paño humedecido solo en agua.

Para secarlas lo más adecuado es emplear papel de cocina, de esta forma absorberá todo tipo de humedad. Una vez consideres que la zapatilla no tienen ningún exceso de humedad es el momento de rellenarla con más papel de cocina o con periódicos, de tal forma que no pierdan la forma.

Por último, déjalas secar al aire libre. No emplees ninguna fuente de calor externa, ya qué eso podría debilitar el material y estropearlo.