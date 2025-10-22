Canarias denuncia el incumplimiento del 91% de los traslados exprés de menores migrantes

Una situación "desesperada". Así describió el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, al término del Consejo de Gobierno celebrado este jueves, la realidad migratoria que atraviesa el Archipiélago. Desde que se declaró la contingencia el pasado 29 de agosto, solo cuatro menores han sido trasladados fuera de las Islas a través del procedimiento exprés, pese a que ya deberían haberse realizado 47 traslados según lo previsto. En este contexto, el Estado ha incumplido con el 91% - o nueve de cada diez - de las derivaciones estipuladas en el real decreto que regula la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma y establece un plazo máximo de 15 días para que los menores migrantes que lleguen a territorios tensionados —como Canarias, Ceuta o Melilla— sean reubicados fuera de ellos.

La situación se aleja de mejorar. Esta semana, según informó Alfonso Cabello, se prevé el traslado de apenas tres menores más mediante el procedimiento exprés. Un ritmo que el Ejecutivo canario considera claramente "insuficiente" para aliviar el hacinamiento que sufren las Islas, cuya capacidad de acogida ya se encuentra triplicada. El escenario es "injustificable" y, en palabras de Cabello, perpetúa el estado de "emergencia y hacinamiento" que Canarias arrastra desde hace más de dos años.

"Hay que recalcar una idea: el Gobierno de España no cumple ni con las Islas, ni con los niños y niñas, ni con el Tribunal Supremo", denunció el portavoz del Ejecutivo canario. Además, subrayó que la Administración central tampoco está respetando "los ritmos que ellos mismos se comprometieron a cumplir". Un ejemplo claro, aseguró, es el auto del Alto Tribunal dictado hace siete meses en el que se ordenaba al Estado asumir la tutela de más de un millar de menores migrantes no acompañados con solicitud de asilo en un plazo "improrrogable" de 10 días. Desde entonces, en 210 días, solo se han derivado 191 menores: menos de un niño al día.

Cabello atribuyó la situación a un "déficit de diligencia" por parte del Estado, lo que, advirtió, dificultará el cumplimiento del compromiso de reducir a 800 el número de menores migrantes en las Islas en el plazo de un año. Al ritmo actual de reubicaciones, ese objetivo se considera inviable, especialmente si se tiene en cuenta que, según las previsiones del Gobierno canario, las derivaciones podrían prolongarse durante más de un año. "Se está vulnerando el derecho de los niños y se sigue dejando a Canarias sola ante esta responsabilidad", denunció Alfonso Cabello.

Un cambio de ritmo

La demanda por parte de la Comunidad Autónoma es clara: "Exigimos un cambio de ritmo y pedimos que dejen de manipular las cifras. Que demuestren con hechos y traslados cuál es realmente la voluntad del Estado y su grado de compromiso". Unas declaraciones que llegan después de que, desde la Secretaría de Estado de Migraciones, se acusara a Canarias de no remitir los expedientes necesarios para reubicar a los menores migrantes con solicitud de protección internacional. Esto, según fuentes del Ministerio, estaría impidiendo ocupar todas las plazas disponibles en la Península.

Desde el Gobierno autonómico, sin embargo, se insiste en que si verdaderamente existen plazas libres, "podrían trasladar de inmediato a los 65 menores que permanecen actualmente en el recurso estatal Canarias 50". La estancia de los menores en este centro no debería superar las dos semanas, según el compromiso asumido por el Estado. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha denunciado en reiteradas ocasiones que muchos de estos jóvenes permanecen en el recurso desde hace más de dos meses.

Una situación que no debería repetirse, especialmente ahora que ambas administraciones han acordado que las entrevistas a los menores se realizarán directamente en los centros canarios donde ya se encuentran los chicos. De esta manera, se evitará el paso previo por el recurso Canarias 50 antes del traslado a la Península. De hecho, este procedimiento previo había generado confusión entre muchos de los jóvenes, que no entendían por qué deben abandonar temporalmente el centro en el que residen para ser enviados a otro, sin garantías claras sobre su destino definitivo. La incertidumbre ha llevado a que algunos desistan de continuar el proceso de reubicación.