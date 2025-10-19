Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: "El precio de salida son ocho euros"

Becky (Beckysbazaar en Tiktok) compró a ciegas una maleta perdida en el aeropuerto londinense de Heathrow por 80 libras. Era de la marca Delsy, valorada ya de entrada en más de 275 libras. En su interior la influencer descubrió ropa de marca y de imitación, equipajes de mano con artículos cosméticos y un Ipad. "Aunque esta maleta en concreto merezca la pena soy bastante escéptica con lo que se puede encontrar. Todo suele ser bastante random", dice en un vídeo que acumula ya más de 15 millones de reproducciones.

El abrir maletas de desconocidos que no han sido devueltas 90 días después de extraviarse y que se subastan o venden directamente se ha convertido en una tendencia entre influencers en las redes sociales. Con todo tipo de suertes. Los compradores pueden encontrarse desde un equipaje lleno de hiyabs a ropa y complementos de una pasajera de 70 años.

Un empleado del aeropuerto de Barcelona-El Prat traslada varias maletas perdidas durante una huelga en 2022. / FERRAN NADEU

De alguna forma, los creadores de contenido se aprovechan del mismo interés que despierta abrir los "paquetes sorpresa" de Amazon con artículos devueltos. "A todo el mundo le gusta abrir cajas, y luego está el atractivo del factor lotería, de la emoción", razona Carlos Bravo, experto en e-commerce.

Lo cierto es que esta moda en redes sociales viene a poner en primer plano una realidad, el mercado secundario de las maletas que se pierden en aeropuertos de todo el mundo. Según el prestigioso informe Sita Baggage Insights 2025, en 2024 se perdieron, dañaron o se retrasaron un total de 33,4 millones de maletas, una cifra ostensiblemente inferior a las que se perdían ocho años antes (47 millones) pese a realizarse muchos menos viajes en avión entonces. Esto es debido a que los procesos de recogida y transporte de las maletas cada vez son más eficaces.

Maletas perdidas en el Aeropuerto de El Prat de Barcelona. / EL PERIÓDICO

De acuerdo a este estudio realizado por una de las más reconocidas empresas de servicios de gestión aeroportuaria, un 76% de los 33,4 millones de maletas sufrieron retrasos, un 18% resultaron dañadas y un 8% se perdieron definitivamente. Es decir, la cifra total de maletas extraviadas para siempre es de 2,76 millones.

En España no hay cifras oficiales sobre maletas perdidas en nuestros aeropuertos, según explican a EL PERIÓDICO desde la Asociación de Líneas Aéreas, que engloba a más de 70 compañías. Desde la empresa tecnológica Airhelp, sin embargo, sí que hicieron un cálculo en un solo mes -en octubre de 2024- que cifró en 60.000 las maletas perdidas, extraviadas o dañadas.

Teniendo en cuenta esa estimación de Airhelp, eso significa que una de cada 125 maletas tiene una incidencia, lo que supone el 0,8%. España se sitúa así en el noveno puesto del ranking de países que más equipajes pierde o daña a nivel mundial. De los datos, sin embargo, destaca la baja incidencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, que apenas llega al 0,12%.

Almacenamiento durante 90 días

Una vez una maleta resulta extraviada durante un viaje, las aerolíneas están obligadas por ley a retenerlas y almacenarlas durante 90 días. Una vez han pasado esos días, y dependiendo del país, tienen una salida u otra. En España, las aerolíneas, según explican en ALA, suelen donarlas, en este caso a la asociación Envera, que recicla las maletas, selecciona los artículos aprovechables y los saca a la venta en sus tiendas de Madrid y Barcelona. Esta fundación fue fundada por la Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad (APMIB) y, en la actualidad, da trabajo a 14 personas. "Realizan un trabajo increíble", destacan en ALA.

En EEUU, la empresa Unclaimed Baggage tiene la exclusiva desde 1973 de las maletas y objetos perdidos en las aerolíneas que luego revende online y en su gigantesca tienda, que se encuentra en Scottsboro (Alabama). Allí se reciben las valijas perdidas de los aeropuertos, se seleccionan los artículos, se comprueba que funcionan y se les da una nueva vida.

"Aquí puedes encontrar de todo: desde productos Apple, joyas, ropa de marca que va desde Patagonia, H&M, Lululemon hasta Gucci, Versace, y más. Skis, bolsas de dormir, cargadores, zapatillas, libros, ¡nunca sabes lo que te vas a encontrar!". Así se publicita en la web la compañía, que dona a otras oenegés el mismo número de productos que vende.

Varias maletas perdidas en aeropuertos del Reino Unido que se subastan cada dos semanas en la compañía Greasby, Londres. / EL PERIÓDICO

En un rápido vistazo a su web se puede encontrar desde una chaqueta Hugo Boss valorada en 649 dólares por 292 o un Ipad de Apple cuyo precio en tienda es de 449 por 210 dólares o unas Air Jordan Retro valoradas en 111 por 47 dólares. Las mayores gangas que se encuentran están al 50% de su valor en tienda.

Entre las cosas más extraordinarias que se han llegado a hallar en en el interior de los equipajes en Unclaimed Baggage están una armadura medieval, una cámara usada por la NASA en el espacio o una alfombra fabricada con piel (y cabeza) de oso.

Al contrario que en EEUU, en Europa ha crecido la tendencia de organizar subastas, como la que realizan, ya sea online como presencialmente, Greasby, BCVA (Bristol) o Mulberry Bank Auctions (Glasgow, online) bajo el lema 'Airport lost property (propiedades perdidas en aeropuertos)'.

Greasby, al sur de Londres, es la compañía más antigua que realiza esta práctica. Lleva haciendo subastas de maletas, tanto vacías como con contenido, y de los productos que hay dentro desde 1919 y tiene cierta fama en Londres. La casa de subastas, que permite visitar el día antes el almacén para ver los productos que salen a concurso, vende unas 2.400 maletas al año [las subastas son cada dos semanas].

Varias personas pasan la noche a la intemperie para ser los primeros en entrar a uno de los eventos de venta de productos de ski que organiza la empresa Unclaimed Baggage en su tienda de Alabama (EEUU) / EL PERIÓDICO

"El intento mínimo son ocho euros", explican en la empresa, donde lo más habitual es hacerse con equipajes por entre 80 y 100 libras, un precio al que hay que añadir un 20% más de comisiones y el IVA. "Tenemos una fiel cartera de clientes que van desde los más experimentados a público de diferentes sectores", afirman en Greasby, que desde hace años se dedica también a vaciar pisos y poner muebles y objetos que hay en su interior a la venta, una moda que ha llegado recientemente a España.

En Alemania, entretanto, hay varias empresas que tienen relación con las compañías aéreas de ese país, y venden desde lotes de equipajes a "maletas sorpresa". En Países Bajos es común encontrarse subastas de lotes de varias maletas, en vez de individuales y en Austria también se hacen convocatorias online, aunque en este caso tienen un enfoque más social. Existen, además, otras compañías conocidas, como Undelivrd, donde se pueden comprar maletas perdidas por 129 libras sin pasar por subasta.