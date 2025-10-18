Rescatan a 52 migrantes que intentaban llegar a Lanzarote a bordo de una zodiac
Dos buques mercantes 'acompañaron' a la embarcación hasta la llegada de Salvamento Marítimo
Agencias
Salvamento Marítimo ha desembarcado este sábado en Arrecife (Lanzarote) a 52 personas, todos varones de origen subsahariano, que iban en una lancha neumática, informaron fuentes del organismo estatal y del 112 Canarias.
Salvamento recibió a las 21.18 horas el aviso sobre una embarcación que estaba a 61 millas al noreste de Tan-Tan, y tras solicitar y recibir permiso de la Marina Real de Marruecos movilizó a la Guadamar Polimnia.
Hasta la llegada de la Polimnia, Salvamento pidió a dos mercantes, el Federal Imabari y el Dagmar, que permanecieran en las inmediaciones de la neumática.
El rescate se produjo a las 3.00 horas de este sábado y el desembarque en el puerto de Arrecife se completó a las 6.53 horas.
El dispositivo sanitario desplegado en el puerto atendió a las personas migrantes sin que fuera preciso ningún traslado hospitalario.
