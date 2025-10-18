Morir en soledad: "A veces la alerta llega cuando la persona lleva dos meses fallecida"

En Japón, el país más envejecido del mundo, donde el 10% de la población tiene más de 80 años, es tan común que personas mayores mueran solas en su piso y su cuerpo sea hallado tiempo después que se ha acuñado ya hasta un término para definirlo: 'kodokushi' (cuyo significado, literal, es "muerte solitaria").

Desde hace tiempo hay un negocio de empresas que se dedican a limpiar los apartamentos y casas donde fallecen. Incluso hay seguros para propietarios que cubren ('postmorten') este servicio de limpieza o pérdidas impagadas en el caso de que el inquilino muera solo, como en el sorprendente caso de Antonio, cuyo cadáver fue encontrado recientemente en su piso de Valencia 15 años después de morir.

En España, este servicio especializado de limpieza más concienzuda y exahustiva, existe solo desde hace 14 años, cuando comenzó la empresa Limpiezas Forenses González, que realizan las llamadas limpiezas "traumáticas": de escenas de un crimen a suicidos, muertes desatendidas o casas de personas que tenían síndrome de Diógenes.

Manuel González, dueño de Limpiezas Forenses González, durante la limpieza de un piso. / EL PERIÓDICO

Donde nadie quería ir a limpiar, por los olores nauseabundos y la podedumbre, en algunos casos, allí iban ellos. "Nosotros fuimos pioneros y ahora hay seis o siete empresas más", comenta su fundador, Manuel González, que comenzó a trabajar en Albacete, pero cuya empresa ahora da servicio a casi toda la Península y tienen delegaciones en Alicante, Navarra o Jaén, entre otros lugares.

"En verano es peor"

González admite que en los últimos años "ha habido un aumento de gente mayor que muere sola", pero nunca han tenido un caso como el de Valencia. "Hemos hecho varias limpiezas de pisos donde las personas llevaban un mes o dos fallecidas, pero más de un año de antigüedad no hemos hecho ninguna", asegura el responsable de la empresa, que afirma que en estos casos el trabajo debe ser a fondo, ya que los cadáveres en descomposición desprenden numerosos flujos.

"A veces en la habitación te llegas a encontrar dos dedos de altura de flujos. En verano es peor. Este año hemos hecho la casa de un señor en Córdoba que era muy grueso que llenó cuatro habitaciones de flujos", apunta González, que señala que, tras la limpieza, desinfectan toda la vivienda con ozono puro, incluidos los desagües, que es "donde incuban los bichos". Normalmente, la limpieza se realiza en el lugar donde es hallado el cadáver y en el pasillo por donde es arrastrado, ya que los servicios forenses suelen transportarlo con una manta "para que lleguen al sudario limpio".

Un equipo de tres personas

Habitualmente, a cada limpieza van tres personas, que portan mascarillas y trajes especiales –"no se puede entrar de cualquier manera"–, y usan desde lejía a productos bastante potentes que solo se venden a empresas autorizadas. El trabajo no suele durar más de una mañana.

Dice González que sus servicios son requeridos desde diferentes instancias tras ocurrir un fallecimiento o asesinato, desde la Guardia Civil o la Policía Nacional, a familiares, el servicio de Asuntos sociales del Ayuntamiento correspondiente o el propio juzgado. Estos dos últimos quieren que se actúe rápido "para evitar crear una alerta sanitaria", por la posible presencia de gusanos, bacterias o moscardas. En estos casos, los costes los asume la administración correspondiente.

"Una vez nos llamó un asesino"

"Lo más normal es que nos llamen familiares. Nosotros no entramos hasta que no haya una autorización judicial", aprecia González, que comenzó el negocio cuando la tasa de homicidios era muy alta en el país, pensando que era un desempeño que tenía el tiempo acotado, pero no. "Cada vez hay más crímenes y cada año se supera la gente mayor que muere sola o se suicida. Este verano no hemos parado ni un día", se sorprende el empresario, cuya empresa ha limpiado los escenarios de los homicidios más mediáticos de España.

"Hubo una vez nos llegó a llamar el asesino, en el crimen de Parla [en 2017 una mujer fue degollada por su hija, con la ayuda de su novio]; gracias a que nos vio la Policía consiguieron detenerles", señala González, que añade que los mayores que mueren solos suelen hacerlo en la cama o en el sofá "normalmente". "Tenemos muchos casos de extranjeros que vienen a suicidarse aquí, en Alicante, sobre todo, o gente que no tiene familia o esta no quiere saber nada", apostilla.