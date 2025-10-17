¿Sabrías detectar si tu hijo sufre bullying ?

Mientras que el cierre de las escuelas ha supuesto un alivio para todos los alumnos y alumnas que sufrían bullying, esto no quiere decir que el acoso haya desaparecido, simplemente ha cambiado de escenario. Desde la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) afirman que están recibiendo muchas consultas y peticiones de ayuda por ciberbulliyng durante el confinamiento.

"A mayor tiempo de consumo tecnológico (los adolescentes utilizan un 76% más las tecnologías que antes del confinamiento) mayor exposición a esta problemática" nos dice Carmen Cabestany, Presidenta de NACE (No al Acoso Escolar).

¿En qué consiste exactamente el ciberbullying?

El cierre de los colegios impide que los que eran espectadores habituales de este tipo de acoso (profesores, personal del centro...) puedan detectar que un alumno está siendo acosado. Ahora, el escenario no son las aulas, es Internet, lo que hace aún más difícil su detección.

Por qué, ¿cómo sabes si detrás de alguno de los mensajes que le llegan a tu hijo a diario no hay un caso de acoso?

Hay casos muy obvios, pero otros no lo son tanto. Y, como decíamos, con las nuevas formas que ha adoptado el bullying, sobre todo a través de las nuevas tecnologías, la detección puede volverse más complicada.

Como explican desde la ONG Ayuda en Acción, algunas de las formas en que puede manifestarse el ciberbullying son:

Crear perfiles falsos para ridiculizar, acosar o confesar en primera persona experiencias personales verdaderas o falsas de la víctima, así como acontecimientos personales, demandas de contacto sexual, o similares. Hackear o robar la contraseña de correo electrónico de la víctima, leer sus correos violando su intimidad y utilizar el acceso al mismo para usurpar su identidad o utilizar información confidencial. Propagar rumores en foros o redes sociales; provocar a la víctima para que esta reaccione de forma violenta y denunciarla ante los responsables de un foro, un chat o un videojuego. Enviar mensajes amenazantes por correo, WhatsApp o redes sociales aprovechando el anonimato, agobiando y acosando a la víctima. Subir a Internet fotos reales o fotomontajes para avergonzar públicamente o perjudicar a la víctima. Estos son algunas de las formas en que los jóvenes pueden ser ciberacosados, pero no las únicas. Como hemos apuntado, los dispositivos tecnológicos facilitan la adaptación de los modos de llevar a cabo estas conductas, por lo que no es de extrañar que a medida que crece el número de aplicaciones, se actualizan las redes sociales, etc., también se multipliquen o modifiquen las formas de ejercer bullying

Señales que podrían indicar que tu hijo es víctima de ciberbullying

Si detectar el bullying es complicado, detectar un caso de ciberbullyin lo es aún más. Para ayudarnos en esta tarea Carmen Cabestany nos da algunas claves:

Atención a los cambios de conducta: los cambios pueden ser desde una bajada en el rendimiento escolar, en la autoestima, estar más irritables, desórdenes alimenticios, les cuesta más conciliar el sueño...

Se obsesionan con el ordenador o el móvil. Necesitan tenerlo encendido y consultarlo a menudo, por ello van mucho a la habitación o al baño para poder consultarlo con tranquilidad.

Cambios físicos: estados depresivos, ojos tristes, mirada perdida, arrastran los pies, temblor de manos, aumento o pérdida de peso...

Hacen pellas en casa, es decir, no se ocupan de sus deberes, tareas escolares...

Claves para evitar el ciberbullying