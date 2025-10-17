Indignación en la concentración en memoria de la adolescente que se suicidó en Sevilla: el colegio amanece con pintadas de "asesinos" y "justicia"

Familiares y amigos de Sandra Peña se han concentrado la mañana de este viernes en memoria de la joven, que se suicidó este martes presuntamente por estar sufriendo acoso escolar en el colegio donde estudiaba, las Irlandesas Loreto, en Sevilla.

Tras el fatídico suceso, el entorno de la joven pide justicia y denuncia que no se llevaron a cabo los protocolos necesarios para acabar con la situación que estaba sufriendo esta joven de 14 años. Mientras que la Junta de Andalucía ya está investigando por qué han fallado estos protocolos, el centro educativo ha amanecido esta maña con pintadas que reclamaban "Justicia" y "No queremos que se olvide", junto a otras expresiones como "Culpables" o "Asesinos".

Entrada del colegio de las Irlandesas Loreto de Sevilla que este viernes ha amanecido con pintadas en sus muros / María José López / Europa Press

Además, varios centenares de familiares de menores escolarizados en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla se han concentrado en una plaza cercana a la vivienda de la joven de 14 años, desde la que se precipitó este martes, rindiendo homenaje a la menor y denunciando estos presuntos casos de acoso escolar en el centro.

A la concentración han acudido los padres, el hermano y el abuelo de la adolescente, además de numerosos vecinos y allegados. La madre, visiblemente emocionada, ha acudido vestida con la camiseta del equipo de fútbol en el que jugaba su hija.

La madre de Sandra Peña en la concentración en memoria de su hija / María José López / Europa Press

En el lugar se ha ubicado un altar donde los asistentes han dejado flores, velas y mensajes, además de expresar su indignación por lo sucedido. En la concentración se ha pedido exigir responsabilidades al centro educativo. "El colegio solía decir que la niña tenía problemas en casa, pero eso no era cierto. No le hicieron caso. Le decían a la madre que la vigilarían en el recreo, pero era mentira", ha afirmado una de las asistentes durante el acto.

Algunos de los familiares, además de trasladar su apoyo a los padres, han lamentado que "los niños que atraviesan este tipo de situaciones sean los que tengan que abandonar los centros, y no los responsables".

Concentración por el suicidio Sandra Peña en Sevilla / María José López / Europa Press

En un ambiente de gran emoción y tensión, varios vecinos han insistido en que el colegio "no sabe gestionar" los casos de acoso escolar. "Es un problema lo que tenemos. Es peligroso, porque no es problema de la niña, de que se agobie más o menos, de que sea más guapa o fea. Cuando le ponen el ojo a una, van a por ella. En este colegio se dan muchos casos", ha asegurado Teresa, una vecina que afirma que su hija y sus dos sobrinas también sufrieron bullying en el mismo centro.

Cabe destacar que el tío de la menor, Isaac Villar, ha expresado en declaraciones en Canal Sur TV recogidas por Europa Press que, a su juicio, "está claro que ha habido algún error en el proceso de protocolo" y ha anunciado que la familia tomará las medidas legales necesarias. "Mi hermana lleva un año detrás del colegio, comunicando la situación. No se ha hecho absolutamente nada por parte del colegio", ha concluido con indignación Villar.