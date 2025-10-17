¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la agenda política, social, económica y cultural. Si quieres repasar lo más importante y comprobar cuánto recuerdas, participa en nuestro test de diez preguntas. Una manera sencilla y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre las noticias de la semana.

<noiframe><ul><li>¿Qué cambios recientes se han producido en el grupo musical La Oreja de Van Gogh?</li><li>¿Quién ha ganado el Premio Planeta 2025?</li><li>¿Cuántos años llevaba desaparecido el hombre hallado muerto en Fuensanta (Valencia) cuyo cadáver fue hallado recientemente en su casa?</li><li>¿Dónde se firmó el plan de paz para Gaza?</li><li>¿A qué edad falleción Diane Keaton?</li><li>¿Qué día se celebró en España una huelga general por Palestina?</li><li>¿Dónde tuvo lugar el último concierto de Andy y Lucas?</li><li>¿Qué famosa cantante desfiló para Victoria's Secret?</li></ul></noiframe>