Consumo alerta sobre el riesgo de adicción que pueden generar las 'cajas botín' de los videojuegos entre los jóvenes

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado una campaña para informar y alertar a los jóvenes y a sus familias sobre los riesgos de las 'cajas botín' en los videojuegos. Un instrumento, más conocido como 'loot boxes', que está muy extendido, enfatiza este departamento. Según señalan diversos estudios, puede generar adicción, ya que utiliza mecanismos similares a los juegos de azar o las máquinas que coloquialmente se denominan 'tragaperras'.

Bajo el lema 'Menos Loot Boxes, más real gamers', la campaña del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy tiene el objetivo de mostrar a los jóvenes y a sus familias cómo funcionan estas cajas y cómo recurren a técnicas psicológicas que pueden conducir a la adicción. Para ello, las 'loot boxes' ofrecen la opción de que, por poco dinero, se consigan premios aleatorios en un videojuego que contengan algún elemento que el jugador está buscando, como puede ser, por ejemplo, un futbolista, una carta o un efecto.

El premio deseado

Todo ello, advierte Consumo, a pesar de que la probabilidad indica que no se suele lograr qué incentivando así que los jugadores (que en muchas ocasiones son menores de edad) tengan que volver a pagar para intentarlo de nuevo, o tengan que dedicar muchas más horas al juego para obtener esa recompensa.

Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), un 30,4% de los 6.603 españoles de entre 11 y 30 años encuestados había comprado al menos una caja botín en el último año (entre los menores, el porcentaje es el 28,9%). Además, la investigación señala que las 'loot boxes' funcionan como 'bisagra' entre los problemas de adicción a los videojuegos y a las apuestas 'online': es 4,5 veces más frecuente que quien adquiere estas cajas en el último año tenga problemas con las apuestas.

Juegos de azar

Por otra parte, el Ministerio cita un estudio de 2020 de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos) reflejó que más del 58% de los juegos para móvil de Google Play e iPhone ya contenían estos mecanismos de recompensa aleatorios, que pueden aparecer de manera aparentemente inocente en formato de cofre, sobre, ruleta, animal o caja, contribuyendo con estas apariencias, a un comportamiento de riesgo y a la "normalización" de los juegos de azar desde edades muy tempranas.

El Ministerio de Derechos Sociales señala que, con esta campaña, España se alinea con las autoridades europeas de Consumo que desde 2023 vienen alertando de los riesgos que representa el uso de las cajas botín en la industria del videojuego para las personas consumidoras, especialmente las más jóvenes.

La campaña se suma, además, a las últimas iniciativas de Consumo para garantizar un entorno digital seguro, como la normativa que regulará que los operadores adviertan sobre los riesgos del juego 'online' o la prohibición de los 'bonos bienvenida', contemplado en la futura Ley de Servicios a la Clientela, texto que se encuentra en tramitación en el Congreso tras haber sido aprobado por el Consejo de Ministros.