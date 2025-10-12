Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de octubre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 12 de octubre de 2025 es: 03, 22, 36, 39 y 50, siendo el número clave el 9.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Muere una persona que conducía un coche entre Zamora y Fermoselle: el vehículo comenzó a arder
- Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio
- DIRECTO | Zamora CF - Real Avilés: sigue el encuentro con nosotros
- ¿Qué pena le puede caer al conductor que atropelló y mató al diputado Jokin Perona en Peleas de Abajo?
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Toro viaja al pasado con el mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia
- La zamorana Marga Peralta, la primera farera de La Gomera
- Arranca la campaña micológica en el noroeste de Zamora con la concesión de permisos en 66 pueblos