Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 11 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 11 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 08, 10, 29, 38, 45 y 47. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 6. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8045478, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Amplían con placas solares un parque eólico en Zamora: el pueblo aspira a ser uno de los ayuntamientos más ricos de España
- Un incendio calcina varios vehículos y provoca la muerte de un perro en Toro
- Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio
- Arranca la campaña micológica en el noroeste de Zamora con la concesión de permisos en 66 pueblos
- ¿Qué pena le puede caer al conductor que atropelló y mató al diputado Jokin Perona en Peleas de Abajo?
- El Merendero de Los Pelambres de Zamora ya tiene nuevo gestor… y viene del mundo 'influencer'
- Un choque entre un turismo y una silla de ruedas deja herido a un varón de 60 años en Zamora
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo