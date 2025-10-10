La Aemet pide "extremar las precauciones" tras una jornada de suspensiones, destrozos y el blindaje de la zona cero de la dana

La dana 'Alice' azotará, por segundo día consecutivo, a la Comunidad Valenciana este viernes. El riesgo máximo se concentra en la provincia de Alicante, donde hay decretado un aviso rojo por peligro de lluvias muy fuertes y/o torrenciales en el litoral sur, donde se puede recoger hasta 180 l/m2 en doce horas; el nivel de riesgo máximo se activa a partir de las 10 de la mañana y, por eso, Emergencias emitió un nuevo EsAlert -el décimotercero desde el 29-O- para esa provincia al mediodía de ayer jueves.

Aunque el foco se concentra en esa provincia, las previsiones indican "chubascos fuertes acompañados de tormentas fuertes y persistentes" también en las provincias de Valencia, con doble aviso naranja durante todo el día; y de Castellón, donde el nivel de aviso es amarillo hasta las tres de la tarde.

Esta segunda jornada viene precedida por un jueves con acumulados significativos. En algunos puntos de Alicante se superaron los 100 litros por metro cuadrado o los 70 litros en a penas una hora, con grandes trombas de agua que arrastraron coches y contenedores en ciudades como Elche, dejando algunos momentos de pánico ante la intesidad de las lluvias que requirieron la intervención de bomberos. De ahí que Agencia Estatal de Meteorología recomiende encarecidamente "un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones" meteorológicas y "los avisos durante las próximas jornadas", ya que la situación puede cambiar muy rápidamente. Y es que en septiembre y octubre, "con inestabilidad marítima y sin un gran flujo de viento, la incertidumbre es muy alta, por lo que la vigilancia es fundamental en estas situaciones". "Hay que extremar las precauciones", insistía este jueves.

Vuelos cancelados y partidos suspendidos

La dana Alice obligó a cancelar al menos 12 vuelos y a desviar otros 7 en Alicante, y Renfe tuvo que suspender durante una hora la circulación entre Alicante y Torrellano por una incidencia en la infraestructura por las lluvias.

Otra consecuencia de las lluvias fue la suspensión del duelo entre el Hércules y el Atlético Madrileño, que no se jugó ante la alerta roja y la previsión de fuertes lluvias. El partido debía jugarse este viernes a las 19:00 horas, pero finalmente Competición buscará una nueva fecha. Será precisamente ese día, a esa hora, cuando los dos clubes tratarán de llegar a un acuerdo para reprogramar el duelo.

Daños en la provincia de València

La zona cero de la dana, todavía reconstruyéndose tras la riada de hace un año, también ha sufrido daños por la borrasca Alice, que ha impactado especialmente en Alicante, aunque este viernes se espera lo peor de las lluvias en València.

Así, localidades como Catarroja tuvieron que cortar los túneles al tráfico y tuvieron que actuar al reventar una bajante e inundarse un garaje. La localidad convocó el Cecopal ante la alerta meteorológica naranja.

También lo convocó Torrent donde la dana Alice derribó dos árboles y un poste eléctrico, además de otras incidencias menores. Este ayuntamiento, como el resto de los afectados, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que evitara desplazamientos innecesarios, que no acceda a zonas inundables ni atraviese barrancos o pasos subterráneos. Además, recordaron los canales oficiales para mantenerse informados como son el 112CV y Aemet.

La dana Alice también produjo daños en Alcàsser, la segunda localidad de la comarca de l'Horta donde más llovió ayer después de Catarroja. Las consecuencias fueron varias: la primera es que catorce viviendas de un bloque de adosados vieron cómo el agua entraba sin control en sus garajes. El aviso se recibió sobre las 4 de la madrugada y hasta allí se desplazó una dotación de bomberos con un camión cuba para extraer los cuarenta centímetros de agua que se habían acumulado en las viviendas.