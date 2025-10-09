El de Zamora no es el único: Raphael cancela otro concierto "por motivos médicos"

Raphael cancela, "por motivos médicos", el concierto que iba a ofrecer este sábado en el auditorio Kursaal de San Sebastián en el marco de su gira 'Raphaelísimo'.

Esta actuación, programada por la promotora The Boy on Stage, estaba prevista para este sábado a las 21.00 horas. Raphael ya canceló esta semana otras dos de sus actuaciones en Zamora y Murcia por su estado de salud debido a "una bronquitis", según él mismo explicó a través de sus perfiels en redes sociales.

Por el momento no se sabe si la actuación de San Sebastián se trasladará a otra fecha.

"No ha podido ser"

Raphael tenía previsto ofrecer el concierto principal de los Premios Fundación Caja Rural en Zamora el pasado 26 de septiembre, pero apenas nueve horas antes del concierto, la entidad bancaria informaba de la suspensión de la actuación por motivos médicos. Una faringitis impidió al artista jienense subirse al escenario en Ifeza, tal y como estaba programado. "No ha podido ser", expresaba Nicanor Santos, presidente de Caja Rural Zamora.

Sin embargo, no ha sido la primera vez que Raphael deja con las ganas al público zamorano. En 2017, el cantante fue anunciado como la estrella de los conciertos de las Ferias y Fiestas de San Pedro en Zamora, donde iba a recalar con su gira 'Loco por cantar', tras el lanzamiento de su disco 'Infinitos bailes'. La actuación estaba prevista para el 26 de junio, pero esta vez fue una laringitis lo que provocó la suspensión del concierto.