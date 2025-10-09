CLAVES | ¿Cómo me afectará la nueva Ley de Movilidad Sostenible?

La nueva Ley de Movilidad Sostenible considera por primera vez que moverse —ir al trabajo, al colegio o acceder a servicios públicos— es un derecho ciudadano. Esto significa que el Estado y las administraciones deberán garantizar medios de transporte accesibles, asequibles y respetuosos con el medioambiente. ¿En qué se traduce? En una mayor exigencia de calidad y frecuencia en los servicios urbanos y más transporte público en áreas pequeñas y rurales. Estos son los principales puntos de la nueva ley y el impacto que pueden tener sobre los ciudadanos.

La nueva ley busca frenar la actual dependencia del coche. El nuevo Fondo Estatal de Movilidad Sostenible financiará autobuses eléctricos, carriles bici, tranvías o metro ligero. El objetivo es, especialmente en las áreas metropolitanas, asegurar unas mejores conexiones y unas frecuencias que puedan responder a la actual y futura demanda de transporte.

La ley introduce la obligación de calcular la huella de carbono del transporte, que ya que representa el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España.

Apuesta por la bicicleta y la movilidad activa. Se crea una Estrategia Estatal de la Bicicleta, con impulso a infraestructuras ciclistas y campañas de seguridad vial. Más carriles bici, aparcamientos seguros y rutas escolares seguras para niños.

La ley promoverá la transparencia e información para el usuario. Mediante la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) y el Punto Nacional de Acceso Multimodal, los ciudadanos podrán consultar en tiempo real horarios, tarifas y emisiones de distintos medios de transporte. Todos los datos serán compartidos, de modo que tanto las aplicaciones públicas y privadas podrán contar con toda la información integrada para planificar viajes multimodales. Un usuario podrá trazar su recorrido enlazando, por ejemplo, el tren, el bus y un patinete compartido, conociendo al momento dónde tomar cada modo de transporte, el tiempo de desplazamiento y el coste total.

Movilidad urbana más limpia y segura: La norma establece que los municipios deben integrar la gestión de sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) dentro de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y vincularlas con los objetivos nacionales de reducción de emisiones y calidad del aire. De esta forma las ZBE dejan de ser una medida aislada y pasan a formar parte de una estrategia global de movilidad limpia, financiada y coordinada desde el Estado.

Habrá incentivos para usar transporte público y la bicicleta, y penalizaciones a vehículos antiguos. El Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO)se creará para financiar proyectos de transporte urbano limpio y eficiente.

Uno de los grandes problemas es el acceso a los centros de trabajo y en especial a polígonos industriales, en los que no llega muchas veces el transporte público. Las empresas de más de 200 empleados y las entidades públicas de ámbito estatal estarán obligadas a elaborar en los próximos dos años planes de movilidad sostenible para su personal: fomento del transporte colectivo, bicicletas, teletrabajo o coches compartidos. Las empresas de mayor tamaño deberán incluir opciones como el teletrabajo o la flexibilidad en las entradas para reducir la movilidad en horas punta. El Ministerio de Transportes contempla ofrecer ayudas también para incentivar que las empresas de menor tamaño lleven a cabo su plan de forma voluntaria.

Los planes de movilidad se negociarán con el comité de empresa y pondrán asimismo el foco en promocionar la movilidad activa entre los empleados, es decir, los desplazamientos a pie o utilizando otros modos no motorizados, como la bicicleta. Deberán así ofrecer facilidades para desplazarse sin coche privado y fomentar también el coche compartido. Todo ello podrá repercutir en un posible ahorro en costes de transporte para los trabajadores. Las empresas también deberán instalar puntos de recarga para asegurar la conversión del parque de automovilístico hacia el vehículo eléctrico. Las empresas podrán contar con una nueva figura: el gestor de movilidad.

Se fomentará el ferrocarril respecto a los vuelos cortos. Se estudiará la reducción de vuelos domésticos cuando exista una alternativa ferroviaria de menos de 2,5 horas. El Ministerio de Transportes elaborará en los próximos seis meses un estudio sobre el impacto de esta posible medida. Ello repercutiría en una mayor oferta de trenes de alta velocidad o media distancia y menos vuelos entre grandes ciudades peninsulares. Se prevé asimismo la elaboración de un estudio sobre la implantación de conexiones en tren con las ciudades europeas, así como la vuelta de los trenes nocturnos.

La ley impulsa el uso de energías renovables en puertos, aeropuertos e infraestructuras.

La ley promueve el paso del transporte de mercancías por carretera al ferrocarril. También la conversión hacia los vehículos eléctricos y la creación de zonas de descanso seguras para camioneros. De esta forma, se impactaría en una importante reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en una mejora en la seguridad vial. También prevé el fomento de la electrificación del transporte ferroviario.

Se regula un espacio controlado de pruebas para proyectos piloto sobre vehículos automatizados y movilidad inteligente, y se contempla la creación de una Oficina para la Facilitación de Pruebas de Vehículos Automatizados.

La ley exige que todos los medios de transporte sean accesibles para personas con discapacidad y tengan en cuenta la seguridad y necesidades diferenciadas sobre los colectivos vulnerables. Además de generalizar un transporte adaptado, otro de sus efectos sería la mejora de la seguridad nocturna e itinerarios más seguros.

La ley prevé asimismo programas de formación y sensibilización desde la escuela, con el fin de contar con generaciones más concienciadas con el transporte público y la movilidad limpia.