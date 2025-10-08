Un técnico forestal advirtió a un jefe de bomberos en el Cecopi que el agua "impedía a trabajadores salir" en Riba-roja antes de las 19 horas

El técnico forestal presente en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia del 29-O, Antonio Mira, declaró el pasado viernes ante la jueza y el fiscal de la dana que advirtió a José Miguel Basset, entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, "que el agua impedía a trabajadores salir" en Riba-roja antes de las 19 horas.

El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja notificó ayer la transcripción de la declaración del técnico que estuvo presente en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana (CCE) desde las 15 horas y en el Cecopi desde que se inició a las 17 horas. La declaración del técnico forestal Mira ratifica lo que han revelado con posterioridad los vídeos de Emergencias ocultos durante once meses: que al inicio de la reunión (el video revelaba que a las 17.10 horas "se propone lo de enviar el mensaje, por parte de Jorge [Suárez], a través del Es Alert. Ahí se crea un ambiente de ver qué es lo que hay encima de la mesa. Que son las 17:30-18h y hay un montón de gente con un montón de carreteras cortadas, que no se podía circular por las carreteras e intentaron ver qué tipo de medidas se pueden aplicar: si evacuar, si confinar, si hacer un desplazamiento".

Según Mira, en receso de las 18 horas en el Cecopi "se iba a empezar a redactar el mensaje a enviar". El cecopi se retoma a las 19 horas y el técnico forestal declaró que "a partir de esta hora se habla del mensaje. El señor [Vicent] Mompó pregunta sobre si se había enviado el mensaje ya o no. No sabría decir si alguien le contesta. Lo tenía sentado al lado, y lo dijo de forma enfadada".

Es a partir de entonces, según la declaración del técnico del Consorcio Provincial, "que se empezó a hablar de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo. Que habían personas dentro de naves que no podían salir. Que antes de las 19h habló con la central del Consorcio de Bomberos de València, que le informan de la zona de Riba-roja sobre trabajadores que no podían salir de su puesto de trabajo del agua que había, que iban entrando incidencias de ese tipo".

Una información que, asegura, se la comentó a Basset, aunque "no sabe si Basset esto lo comunica al Cecopi en abierto. Sí que se llega a comentar lo del Poyo, no sabe si antes o después, porque fueron pasando mas episodios. No solamente eso, también se llevó un puente el agua, la autovía, había muchas cosas".

Pero al contrario de lo que siempre ha defendido la Generalitat, que el es Alert de las 20.11 horas se envió por Forata porque "no se tenía información del Poyo" "a partir de las 19 horas, en el Cecopi se comentaba sobre los incidentes que iban pasando en la zona del barranco del Poyo. Lo comentaban en el propio Cecopi. Alguien informaba. No recuerda si José Miguel Basset lo trasladó en el Cecopi o no, el declarante sí que se lo trasladó".

En contra de lo declarado por los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, "Jorge Suárez comentó dentro del Cecopi que habían entrado unas 20.000 llamadas al 112. Que no sabe si hubo reacción por el secretario autonómico o la consellera [sobre esta información]". Tampoco recordaba "si se hizo comentario acerca de la procedencia de las llamadas".