Ochenta actividades, con protagonismo de Eduardo Mendoza y Graciela Iturbide (que charlará con Iñárritu), en la Semana de los Premios Princesa de Asturias.

Los Premios "Princesa de Asturias" vuelven a la "normalidad", en palabras de su directora, Teresa Sanjurjo, y eso se traduce en ochenta actividades repartidas por Oviedo, Gijón, Avilés, Colombres y San Martín del Rey Aurelio, una docena de conferencias y encuentros con el público de los premiados que incluyen un mano a mano entre el oscarizado director Alejandro González Iñárritu y su compatriota, premio de las Artes de este año, Graciela Iturbide, espacios dedicados a la música, el yoga y las artes en la Fábrica de Armas y algunas instalaciones destacadas como la lona gigante que desde el próximo viernes cubrirá la fachada de Unicaja en la plaza de la Escandalera anunciando la exposición de la fotógrafa premiada que se podrá ver en la Fábrica de La Vega.

La normalidad a la que se refirió este martes Sanjurjo, en la presentación de las actividades, es el fin del programa especial que el año pasado conmemoraba los diez años de presidencia de honor de la primogénita de los Reyes en la Fundación Princesa, sumado a los otros diez de reinado de su padre, Felipe VI. Cerrado el ciclo extendido que el año pasado prolongó las actividades a dos semanas, sumó a premiados de otros años y trasladó actos a lo largo de todo el calendario 2024/25, en esta ocasión vuelve el modelo de Semana de los Premios corta. Serán diez días desde la inauguración del complejo en la Fábrica de La Vega hasta la entrega del Pueblo Ejemplar a Valdesoto, el 25 de octubre, un día después de la ceremonia de entrega de los galardones en el teatro Campoamor. La costumbre de recuperar a protagonistas de otras ediciones parece, en todo caso, que se ha incoporado a las prácticas habituales de la Fundación, ya que, anunció Teresa Sanjurjo, este año volverá Hugh Herr, el ingeniero y biofísico británico célebre por su diseño de piernas biónicas, que protagonizará también algunos actos.

Al programa le quedan todavía ajustes finales, explicó la Fundación, entre ellos la posibilidad de que la tenista Serena Williams, premio de los Deportes, protagonice un acto en Asturias. Con la agenda de la deportista todavía abierta, este encuentro, de producirse, se anunciará en próximos días.

Del resto de la programación que la Fundación Princesa ha preparado destacan, algunos de los premiados más activos en cuanto a actividades, el de las Letras, Eduardo Mendoza, cuya "generosidad" a la hora de involucrarse en estos encuentros alabó Teresa Sanjurjo, la citada Graciela Iturbide, Mary-Claire King y el sociólogo douglas Massey, cuyos trabajos en migraciones se podrán en relación con la diáspora asturiana a través de un encuentro en el 22 de octubre en el Archivo de Indianos de Colombres en una charla moderada por Santiago González Romero, director de la institución, y con Joaquín Arango, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Massey también tendrá su charla pública en la Fábrica de la Vega el 22 de octubre; Mendoza protagonizará los dos encuentros que ya se habían anunciado (con los clubes de lectura el día 20 en el Calatrava, en Oviedo, y con el presidente del gremio asturiano de libreros, Rafael Gutiérrez, el 22 en el Niemeyer); Iturbide se reunirá con el público en la Fábrica de la Vega el día 20 en charla con el editor Ramón Reverté y el 22 con Iñárritu en el Jovellanos, moderados por el escritor Jorge Volpi; el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han dará una conferencia el día 21 en el Jovellanos presentado por el profesor de Filosofía de la Universidad de Oviedo Javier Gil; Mario Draghi se verá con estudiantes de Economía el 22 de octubre en un formato similar al de la genetista Mary-Claire King con los de Medicina, en charla con el catedrático Xosé Antón Sárez el día 23. King tendrá una presencia muy activa, porque también se reunirá con los estudiantes del programa "Toma la palabra", tendrá coloquio en La Vega con el doctor Cabanillas el día 21 y charla sobre su trabajo con las Abuelas de la Plaza de Mayo en el Jovellanos el día 22.

El resto del programa se concentra en las naves acondicionadas por la Fundación Princesa durante los premios en La Vega, con actividades puntuales en otros emplazamientos, como una exposición de Iturbide en el Pozo Sotón. Dentro de la Fábrica de Armas el público se encontrará actividades como una churrería-librería inspirada en el mundo de Mendoza, que también inspirará varios conciertos y actividades de karaokes, dos murales realizados por María Peña Coto y Greta von Richthofen homenajearán a Serena Williams más allá de lo deportivo y además del programa de cine o la participación en talleres colaborativos, los visitantes tendrán ocasión de relajarse y meditar inspirados por Byung-Chul Han, que también alienta el concierto "Alas para pensar", con las pianistas Marta Espinós e Isabel Dombriz y textos y poemas recitados por la cantante, actriz y miembro del jurado de los Premios Christina Rosenvinge.

¿Cuándo se pueden conseguir las entradas para asistir a la actividades?

La programación completa de La Semana de los Premios se puede consultar ya en la web de la Fundación y el sistema de reserva de entradas tendrá dos turnos. Para las actividades que se desarrollen entre los días 16 y 19 de octubre el canal web de la Fundación Princesa se habilitará el 11 de octubre a las 10.00 horas. Para las actividades que se desarrollen entre el 20 y el 25 de octubre la reserva de entradas se habilitará a partir del sábado 18 de octubre a las 10.00 horas. La gran demanda por parte del público y la limitación de aforos llevó también este martes a Teresa Sanjurjo a hacer una llamada a la colaboración de los espectadores para que liberen las entradas si no van a acudir, "aunque sea en el último momento", para evitar las "sillas vacías".

La presencia de Leonor

Durante la presentación de la programación de las actividades culturales de los Premios Princesa, la directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, también se refirió, a preguntas de los periodistas, al protagonismo que tendrá la Princesa Leonor en el acto de entrega de los Premios, tras la incertidumbre generada el año pasado cuando fue ella, y no su padre, quien convocó los galardones que se entregarán el próximo día 24. "Los pasos que va dando la Casa Real sobre el mayor protagonismo de la Princesa son cuestión de la Casa", zanjó Sanjurjo. Que la heredera asuma todo el protagonismo en la ceremonia sucederá "cuando lo decidan sus padres", insistió. La voluntad de los Reyes, admitió en todo caso, "es hacer algo muy progresivo, muy suave". Teresa Sanjurjo también recalcó que Doña Leonor se encuentra actualmente "en plena fase formativa, muy exigente".