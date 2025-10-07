Ignacio Galán e Iberdrola, reconocidos como Mejor Primer Ejecutivo y Mejor Energética Europea en los Extel Europe Awards

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha sido reconocido como Mejor Primer Ejecutivo de las utilities europeas en los prestigiosos Extel Europe & Emerging EMEA Equities Awards 2025. Este reconocimiento se une a los otros seis que ha recibido la compañía: Mejor equipo de relación con inversores de todas las empresas energéticas, y Mejor CFO, Mejor Consejo de Administración, Mejor Programa ESG, Mejor Programa de Relación con Inversores, y Mejor Capital Markets Day, del sector utilities.

Estos premios consolidan a la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las dos mayores a nivel mundial, como líder en transparencia, comunicación financiera y compromiso con sus accionistas, y avalan su excelencia en la gestión empresarial.

Desde la presentación del Plan Estratégico, el pasado 24 de septiembre, Iberdrola ha incrementado su capitalización en más de 3.000 millones de euros hasta superar los 108.000 millones y rondar los máximos históricos.

Los premios concedidos por Extel, firma especializada en el análisis de relaciones con inversores, se basan en encuestas independientes realizadas a 110 firmas de inversión y análisis, con la participación de 156 profesionales del sector, entre los que se incluyen analistas financieros, gestores de fondos y responsables de carteras. La ceremonia de entrega se ha celebrado en Londres y ha congregado a más de 250 expertos del ámbito financiero.

Presentación el Plan Estratégico 2025-2028 en Londres

El Grupo celebró recientemente su Capital Markets Day en Londres, donde presentó su Plan Estratégico 2025-2028 ante la comunidad financiera e inversora. Este plan pretende transformar el perfil de Iberdrola hacia una empresa más regulada, con las redes como vector de crecimiento. Iberdrola anunció unas inversiones de 58.000 millones de euros durante el periodo para impulsar la electrificación de la economía y las nuevas necesidades de las redes eléctricas. De esa cantidad, dos terceras partes irán destinadas a redes de transporte y distribución, fundamentalmente en el Reino Unido y los Estados Unidos.

Con más de 150 años de trayectoria, Extel —fundada originalmente como Exchange Telegraph Company— se ha consolidado como autoridad reconocida en el análisis de relaciones con inversores. Sus rankings, elaborados a partir de las Extel Surveys, destacan por su objetividad y rigor metodológico, y constituyen una herramienta clave para mejorar el desempeño y orientar la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones.