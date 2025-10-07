El drama de hacerse con una vivienda: "Mis padres me han donado la parte de arriba de su casa"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El drama de hacerse con una vivienda: &quot;Mis padres me han donado la parte de arriba de su casa&quot;.

Benito Domínguez

Los jóvenes lo tienen muy difícil para acceder al mercado de la vivienda, pero siempre hay formas de salvar este escollo, como una joven, que consiguió que sus padres le donasen la parte de arriba de su casa.

Estamos hablando de Natalia, quien contó su caso en Y ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3. Tal y como explicó, "no había manera de comprar", así que decidió seguir una estrategia que le dio resultados.

"Mis padres me han donado la parte de arriba de su casa", señaló, asegurando que sus padres habían reformado la vivienda y le cedieron el desván de 200 metros. Algo que hicieron de forma totalmente legal y que ha supuesto una solución para Natalia.

