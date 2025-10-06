Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 6 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 6 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 10, 12, 14, 19, 30 y 44. El número complementario es el 08 y el reintegro, el 4. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9770207, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año
- La gran reforma del Puente de Hierro de Zamora: cuándo empieza y cómo se va a poder cruzar al barrio de Pinilla
- Un pequeño pueblo de Zamora evoca sus recuerdos más dulces con la apertura de un nuevo museo
- Un pueblo de Sayago, sede de un encuentro sobre el proyecto que quiere repoblar Zamora a través del empleo
- Éxito rotundo del vermut solidario celebrado en los Jardines del Rey para ayudar a los afectados por los incendios
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Nuevo incendio forestal en Zamora: Medios de extinción trabajan en este pueblo de Sayago
- CD Tenerife - Zamora CF: Primera y honrosa derrota del Zamora CF de Sabas en Primera RFEF esta temporada