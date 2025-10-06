Alegría para los conductores: se libran de la ITV en España a partir de 2025 si su coche figura en esta lista

Cada año (o cada dos si el coche tiene menos de 10 años) llega el gran examen para nuestro vehículo: pasar la ITV. Después de pedir la cita previa es el momento de que los mecánicos especializados del centro de la Inspección Técnica de Vehículos que hayamos escogido examinen al detalle cada parte del coche para verificar que este es apto para la circulación.

Desde las luces hasta los neumáticos, todo ha de estar en orden para conseguir la pegatina y poder así circular en regla durante otro año o dos.

Una excepción llamativa

¿Tienen que pasar todos los coches la ITV? Ojo, que hay sorpresas. Aunque parezca extraño, desde principios de este año hay algunos coches que no tienen por qué pasar la ITV nunca más. Se trata de los vehículos que han sido matriculados antes del 1 de enero de 1950, independientemente de que sean coches o ciclomotores. El objetivo es básicamente dar una importancia mayor a los vehículos históricos.

La DGT ha querido recalcar la importancia de estos vehículos como parte de nuestro patrimonio cultural, de ahí su intención de incrementar el número de vehículos históricos en nuestro país. Para ello, ofrece en la nueva normativa una gran ventaja para los calificados como históricos, por lo que si estás en posesión de uno de ellos, podrás beneficiarte de la ventaja de no tener que pasarle nunca más la ITV.

La cuestionada ITV de las motos

Los portugueses han alzado la voz y su Parlamento les ha hecho caso. Desde hace 12 años había grupos en Portugal que querían derogar la ITV obl

igatoria en las motos, por lo que tras tanta lucha han conseguido su objetivo. Así pues, en Portugal defienden que no es un proceso necesario, ya que los datos de siniestralidad en motos no es tan alto como en otros vehículos. Por otra parte, subrayan que los propios conductores de motos son bastante conscientes del peligro de pilotar una moto en mal estado.

De hecho, los datos son claros: pese a que el número de motos en el país ha crecido en un 400% desde 1995, las muertes en accidentes de motocicletas se han reducido en un 80%. Además, entre 2010 y 2020 Portugal se posicionó como el segundo estado miembro de la Unión Europea que logró la mayor reducción en las muertes viales, alcanzando un descenso del 47%, de acuerdo con el informe del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC).

En España continúa vigente

Un movimiento bastante rebelde, ya que en Europa no son pocos los países que han sido obligados a implantarla, como en Francia. De hecho, en el caso francés también se estaba luchando para que las motos no pasaran la ITV de forma periódica, pero no pudieron con las presiones. En el caso de España es más complicado. Para empezar, en nuestro país las estaciones de ITV tienen una enorme importancia en temas económicos. Además, todos los conductores tienen esta inspección como algo cotidiano y bastante normalizado, por no hablar de que no es un movimiento especialmente mayoritario.