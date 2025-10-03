Las razones de las jóvenes médicos para ir a la huelga: "Nos gusta, pero se confunde vocación con esclavitud"

Médicos de toda España se han echado este viernes a la calle en una jornada de huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y arropada por otras organizaciones sindicales de todo el país. Una jornada que, en Madrid, ha tenido un marcado carácter reivindicativo y en la que dos jóvenes facultativas han explicado a EL PERIÓDICO los motivos que las han llevado a protestar junto a sus compañeros. Lo resume, con mucha contundencia, Elisa Mazón, 26 años, que llega del servicio de Neurocirugía del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria, de Tenerife. "Nos gusta nuestra profesión, pero se confunde vocación con esclavitud", sostiene pancarta en mano.

Con su compañera Wanda Acosta, 35, la doctora Mazón ha viajado hasta Madrid para acompañar a sus compañeros del sindicato AMYTS que, esta mañana, han organizado una manifestación en la que centenares de médicos han recorrido la distancia entre el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Sanidad para clamar, una vez más, que quieren un estatuto propio que contemple las particularidades del colectivo.

Las guardias

Mazón y Acosta desgranan sus motivos para secundar la huelga y sumarse a la marcha. "El tema que más nos preocupa es el de las guardias de 24 horas, donde no se respeta el descanso posterior, donde supuestamente está recogido que no se puede trabajar más de 48 horas semanales y se llegan a trabajar, incluso, más de 80. Y hay compañeros que, en 15 días, han hecho más de 144 horas, lo cual no es legal, no está permitido para ningún trabajador", señalan.

Y siguen: "Yo soy R3 de neurocirugía y Wanda es R5 de Neurocirugía. Y consideramos que necesitamos el estatuto médico propio porque, aparte de las guardias, se debe contemplar otras cosas. Por ejemplo, las horas que nosotros trabajamos. Las que trabajamos de guardia no se cotizan porque la cotización se contempla por día trabajado y no por horas trabajadas. Entonces, da igual que trabajes 1, 3, 7, 24... No se va a contar", abundan.

Condiciones laborales

Por eso, cuando se les pregunta qué opinan sobre lo que la ministra de Sanidad, Mónica García, considera que es "inaceptable", que los médicos cuenten con un estatuto propio, lo que su departamento considera discriminatorio respecto al resto de categorías profesionales que forman el Sistema Nacional de Salud y cuyas condiciones laborales se están revisando en el marco de la negociación del Estatuto Marco, Elisa Mazón responde con firmeza: "Trata de poner a la población en contra de nosotros, queriendo generar que estemos por encima de los demás", crítica.

"Solamente queremos que se nos contemple lo que estudiamos, los años que nos formamos y lo que nos cuesta llegar hasta el punto donde estamos, con las condiciones de las que venimos. De hecho, en el Estatuto Marco sí que se tiene en cuenta las jornadas de 12 horas de los enfermeros, de los auxiliares y de los celadores.

A los estudiantes

"En el momento en el que yo elegí Medicina, desconocía esta situación. Ha sido cuando he empezado a trabajar, cuando realmente lo he vivido. Por eso con esta huelga y manifestación hemos tratado de transmitirles también a los estudiantes que pasan por los hospitales a hacer prácticas, lo que hay. Cuando estudié en la facultad nadie me lo contó. Pensaba que ser médico era una cosa súper chula. Pero no es lícito que sigamos en estas condiciones. Igual que nadie las tiene", sostiene la facultativa.

Protesta ante el Ministerio de Sanidad / N.S.

Lo suscribe su compañera Wanda Acosta, colombiana, que consiguió homologar su título rápido, confiesa, en 2016. "Yo no pensé que esto iba a ser así en España, en un país que se supone que es desarrollado. No pensé que tuviese que hacer guardias de 24 horas. En mi país, un país en vías de desarrollo, eso no se hace".