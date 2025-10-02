Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 2 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 2 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 18, 34, 26, 39, 5 y 29. El número complementario es el 8 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8617497, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Muere una mujer en un accidente de tráfico en Cubillos: heridas dos niñas de 5 y 7 años y un hombre de 48 años
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- 100.000 euros para la concentración parcelaria de nueve pueblos de Zamora
- Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado
- El 'enganchón' entre los Amigos de Baltasar Lobo y el alcalde de Zamora en el último turno de palabra del pleno: del museo 'de tercera' al juego del Monopoly
- Se busca a un paciente 'fugado' del Hospital de Zamora
- La implantación de Buscyl en Zamora obliga a reforzar viajes a diario a Salamanca y tiene aún escaso impacto en la línea a León
- Zamora se prepara para la recogida de residuos orgánicos, obligatoria a partir de ya: así es el CTR por dentro