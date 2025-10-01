El Sindicato de Estudiantes convoca una huelga el 2 de octubre para "denunciar el genocidio" en Palestina

Bajo el lema 'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino', el Sindicato de Estudiantes ha organizado para el jueves 2 de octubre una huelga con el objetivo de “denunciar el genocidio contra el pueblo palestino y exigir el respeto de los derechos humanos y justicia social”. La huelga (en realidad, es un paro académico dado que no son trabajadores) está convocada en institutos y universidades públicas y abarcará la totalidad de la jornada lectiva, desde por la mañana hasta la tarde.

Anunciada oficialmente a finales de septiembre por el comité de huelga del sindicato, la protesta irá acompañada por manifestaciones en varias ciudades a las 12.00 horas. En Madrid, transcurrirá entre Atocha y la puerta del Sol. En Barcelona, la cita será en la plaça Universitat y en Tarragona, en la de Imperial Tarraco. En total, hay convocadas 38 manifestaciones repartidas por toda España en ciudades como Bilbao, Valencia, Murcia, Sevilla, Zaragoza, Vigo, Gijón y Las Palmas de Gran Canaria.

"Actuando como los nazis"

"Somos millones en todo el mundo quienes estamos siguiendo con rabia y mucho dolor el exterminio contra el pueblo palestino por parte del régimen genocida de Israel. Los sionistas están actuando como los nazis y están llegando tan lejos porque cuentan con el respaldo militar y financiero del imperialismo estadounidense y europeo. Ellos también son responsables directos de este crimen contra la humanidad. Todos los que hemos estudiado qué fue el Holocausto contra la comunidad judía, los guetos y las cámaras de gas, no podemos sino pensar en que la historia se repite pero ahora, televisada y a todo color”, denuncian los miembros del comité de huelga de la organización juvenil.

El sindicato exigirá al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar la "ruptura total" de todas las relaciones políticas, económicas y militares con Israel. "Tras recorrernos centenares de institutos y facultades, realizar asambleas, repartir decenas de miles de hojas, empapelar nuestros barrios con carteles y recibir un grandísimo apoyo, estamos convencidas de que el 2 de octubre será la mejor forma de calentar motores", añaden.

Huelga el 15 de octubre

Respecto al llamamiento de CCOO y UGT a todos los trabajadores para realizar dos horas de huelga el próximo 15 de octubre con el fin de reclamar “el fin del genocidio” en Palestina, la organización juvenil considera insuficiente la medida y exige a las centrales una huelga general. "Queremos enviar un mensaje a toda la clase obrera: hay que superar y desbordar estas 2 horas de paro, hay que paralizarlo todo, como en Italia, y tenemos que imponer desde abajo que el 15 de octubre sea una huelga general de verdad".

El Sindicato de Estudiantes pide "ser consecuentes" con la convocatoria de otra huelga estudiantil total el 15 de octubre. "Es lo que hay que hacer, unir a la clase trabajadora y a la juventud, golpear con toda la fuerza que tenemos. Esto es lo que exige este genocidio, y eso es lo que deben impulsar todos los sindicatos de clase combativos y que han estado en primera línea de la batalla, y es lo que debemos obligar a que hagan las cúpulas de CCOO y UGT", concluyen.