En 2024 se realizaron 106.172 abortos en España, un 3% más que el año anterior y la mayoría en centros privados

En 2024, se realizaron en España 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVEs) con datos presentados este miércoles en rueda de prensa por la ministra de Sanidad, Mónica García. Supone un incremento de 3.075 casos respecto al año 2023, lo que representa un aumento del 2,98% y una tasa del 12,36 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años frente al 12,22 registrado en el ejercicio anterior, ha explicado la ministra. García ha destacado datos como que más de tres de cada cuatro interrupciones se realizaron antes de las 8 semanas de gestación, lo que muestra que las mujeres acceden de forma temprana al sistema sanitario. Y ha puesto el foco en otro porcentaje: solo el 21,25% de los abortos se realizan en la red pública, mientras que el 78,74% se llevan a cabo en centros privados.

La ministra ha desglosado que, el pasado año, los centros públicos realizaron 30.900 interrupciones, 2.263 más que en 2023, un porcentaje que, ha dicho, demuestra que la sanidad pública está ganando peso en la garantía de este derecho. En los centros privados se realizaron 83.609, unos 563 procedimientos menos.

El papel de las comunidades

"Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente: 8 de cada 10 interrupciones voluntarias del embarazo siguen realizándose fuera de la red pública. Desgraciadamente, sabemos que muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte. El Ministerio va a ser contundente a la hora de exigir a las comunidades planes claros para darle la vuelta a esta situación", ha recalcado la titular de Sanidad.

"Nuestro objetivo es que la ley se cumpla en todas las comunidades", ha insistido. Ha aludido a Madrid y ha criticado la iniciativa aprobada este martes en el Ayuntamiento de Madrid -con los votos de PP y Vox- sobre el "síndrome post aborto" que entiende que solo busca "infundir miedo" y no "informar".

Además, la titular de Sanidad, ha remarcado otro dato: una de cada dos IVE se produce tras una relación sin anticonceptivos; en concreto el 49 % de las mujeres -más de 52.000 interrupciones- no usaban ningún método anticonceptivo. "No basta con garantizar derechos, hay que fortalecer la educación sexual y mejorar el acceso a los anticonceptivos", ha declarado la ministra.

Herramienta esencial

A través de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, Sanidad ha publicado el informe definitivo sobre las interrupciones voluntarias del embarazo del año 2024. Estos datos, recogidos por los centros autorizados, permiten mejorar la comprensión de la evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en España y, subraya Sanidad, constituyen una herramienta esencial para orientar las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva. Un total de 248 centros autorizados notificaron interrupciones voluntarias del embarazo durante el pasado año.

Según las cifras recopiladas, se practicaron 106.172 interrupciones dentro de los supuestos establecidos en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, y en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo. Durante 2024, la mayoría de las comunidades autónomas registraron incrementos en el número de interrupciones voluntarias del embarazo, con la excepción de Aragón, Asturias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Catalunya, Madrid, La Rioja y Ceuta. El informe también destaca un incremento más significativo de la tasa de incidencia en mujeres no residentes.

Por grupos de edad, se observó un aumento de la tasa de IVE en todos los grupos, salvo en los de 20 a 24 años y de 25 a 29 años. El mayor incremento de la tasa de incidencia (número de IVE por cada 1.000 mujeres en cada franja de edad) se registró en el grupo de 35 a 39 años (+0,23 por mil), seguido del de 30 a 34 años (+0,16 por mil).

Menores 20 años

En las mujeres menores de 20 años también se observa un cambio destacado: se contabilizaron 11.699 interrupciones en 2024, frente a las 10.934 de 2023, lo que supone 765 casos más (+6,99%). Además, su peso relativo sobre el total de IVE aumentó del 9,14% al 11,01%, indica el trabajo.

Sanidad aclara que esto significa que, aunque la tasa de incidencia en este grupo no fue la que más creció, sí se produjo un incremento relevante en el número global de casos y en su proporción sobre el total nacional. La distribución porcentual por edad indica que el 10,68% de las IVEs correspondieron al grupo de 15 a 19 años, el 23,27% al de 20 a 24 años, el 21,84% al de 25 a 29, el 19,83% al de 30 a 34, el 15,99% al de 35 a 39, y el 7,34% al grupo de 40 a 44 años.

Semanas de gestación

El motivo principal de la interrupción, según el informe, fue la decisión voluntaria de la mujer, en el 94,62% de los casos. El 2,65% se realizaron por grave riesgo para la vida o salud de la gestante, el 2,44% por riesgo de graves anomalías fetales, y el 0,28% por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave.

En cuanto al momento de la gestación, el 76,58% de las intervenciones se realizaron antes de las ocho semanas

Entre la novena y la decimocuarta semana se situaron el 19,14% de los casos; entre las semanas 15 y 22, el 4,11%; y a partir de la semana 23, el 0,15%. Respecto a la recurrencia, el 67,6% de las mujeres no habían tenido abortos voluntarios anteriores, frente al 66,99% en 2023.

Los centros sanitarios

Según los datos recogidos, el 7,71% de las mujeres vivía sola (con o sin hijos), el 28,92% convivía en pareja, el 7,04% residía con sus padres u otros familiares, y el 1,31% con otras personas. En relación con la situación laboral, el 57,98% de las mujeres eran trabajadoras por cuenta ajena, el 17,09% estaban desempleadas, otro 17,09% eran estudiantes, el 5,41% trabajaban por cuenta propia, el 0,34% eran pensionistas, el 1,57% se encontraban en otras situaciones, y en el 1,39% de los casos no consta.

Además, sobre los métodos farmacológicos (la administración de medicamentos autorizados para interrumpir el embarazo), tuvieron un mayor peso en la red pública, donde se realizaron 21.320 actuaciones, frente a las 12.772 contabilizadas en los centros privados. El predominio del abordaje farmacológico en los centros públicos se observa tanto en hospitales como en dispositivos extrahospitalarios, consolidándose como la vía más frecuente de actuación en este ámbito, destaca el informe.

En los centros privados sigue siendo mayoritario el uso del método quirúrgico, especialmente en los centros extrahospitalarios

Por el contrario, en los centros privados sigue siendo mayoritario el uso del método quirúrgico, especialmente en los centros extrahospitalarios, que concentraron más de 63.000 actuaciones en 2024. Aunque el método farmacológico está también presente en la red privada, 12.772 actuaciones, su peso relativo es mucho menor.