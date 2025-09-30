Ultraderecha
Suspenden un acto de Cristina Fallarás en Valencia por las amenazas de Vox
La asociación Acción Comadres, organizadora del acto, suspende de forma inminente todos los actos públicos de la activista por el riesgo que supone el señalamiento público que el partido ultra ha emprendido contra ella
Amparo Soria
La asociación Acción Comadres ha anunciado la suspensión inmediata del acto previsto en Valencia con la escritora y periodista Cristina Fallarás, así como de sus próximas presentaciones públicas, tras las "amenazas, el acoso y la campaña de señalamiento" que Vox ha emprendido contra ella, según denuncia la entidad.
En un comunicado hecho público este lunes, la entidad feminista explica que la decisión responde a la falta de garantías de seguridad y al riesgo real para la integridad física y la libertad de movimiento de la autora, que iba a compartir escenario junto a Karmele Marchante, Teresa Meana y Marisa Kohan. Según se detalla en el documento, las agresiones han dejado de ser "únicamente digitales" para convertirse en una amenaza tangible en los espacios públicos donde estaban previstos los encuentros.
Acción Comadres subraya que mantener actos en estas condiciones sería “irresponsable y contrario a nuestros valores de respeto, dignidad y protección mutua”. También denuncia que la libertad de expresión y el activismo feminista no pueden quedar silenciados mediante “intimidaciones y gravísimas campañas de odio”.
La organización recalca que el cese de actividades no implica una renuncia, sino una medida para proteger a Fallarás y al resto de ponentes, y anuncia que continuará promoviendo acciones seguras y denunciando la violencia política, machista y fascista.
Finalmente, Acción Comadres hace un llamamiento a partidos políticos e instituciones -desde la Fiscalía hasta el Ministerio del Interior y autoridades locales- para que actúen con urgencia y garanticen la protección de la periodista, al tiempo que reclama que estas amenazas no queden impunes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Iván Martín, el laureado mecánico de El Cubo, arranca 333 días después un coche de la DANA que terminó en un desguace de Zamora
- El conejo de monte, entre el declive general y el exceso local
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- El cabreo de un youtuber gastronómico: 'Que me lo hagan en el restaurante Paqui de los Montes de Zamora, pues perfecto
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
- El crimen del Tera reportó 42.319 euros a una pareja y su cómplice, acusados que arrojarlo con vida al río en la Navidad de 2019
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web
- La fiscal solicita mantener la prisión provisional para el empresario de Olleros de Tera