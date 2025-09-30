En el Código Penal
Directo | El Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra contra la violencia vicaria
La norma castigará a quienes sigan utilizando el falso síndrome de alienación parental e incidirá en que todos los menores de edad tienen derechos a ser escuchados
EFE
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia vicaria, que definirá esta forma de violencia de género que se ceba de forma cruel con la infancia y la adolescencia y la tipificará en el Código Penal. Fuentes del Ejecutivo han confirmado a EFE que el Consejo abordará esta semana la primera ley que aborda la violencia vicaria de forma integral.
La norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad, en colaboración con otros departamentos como Juventud e Infancia y Justicia, desarrollará el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que recoge varias decenas de medidas relativas a la violencia vicaria. El anteproyecto reconocerá legalmente y definirá la violencia vicaria, la castigará como delito específico en el Código Penal y reconocerá a sus víctimas como víctimas de la violencia de género.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, avanzó en el Congreso de los Diputados que la norma castigará a quienes sigan utilizando el falso síndrome de alienación parental o figuras similares -prohibidas por la ley- para separar a una madre de sus hijos e incidirá en que todos los menores de edad tienen derechos a ser escuchados ante decisiones judiciales o administrativas que vayan a afectar a sus vidas. Martínez Perza explicó en sede parlamentaria que se castigará con mayor dureza los asesinatos vicarios y que se estaba trabajando en la acreditación de la condición de víctima en caso de menores de edad.
Aunque es una violencia machista ejercida principalmente contra la infancia y la adolescencia -colectivo sumamente vulnerable- con el objetivo prioritario de dañar a las madres, también puede afectar a otras víctimas como familiares o nuevas parejas de las mujeres. La regulación de la violencia vicaria afectará tanto a la ley integral contra la violencia de género como al Código Penal.
Una vez sea aprobado por el Consejo, el anteproyecto deberá recibir los informes de los órganos consultivos para volver a ser revisado por el Gobierno y, entonces, ser enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
- Iván Martín, el laureado mecánico de El Cubo, arranca 333 días después un coche de la DANA que terminó en un desguace de Zamora
- El conejo de monte, entre el declive general y el exceso local
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- El cabreo de un youtuber gastronómico: 'Que me lo hagan en el restaurante Paqui de los Montes de Zamora, pues perfecto
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
- El crimen del Tera reportó 42.319 euros a una pareja y su cómplice, acusados que arrojarlo con vida al río en la Navidad de 2019
- Dos socios de un gimnasio y expareja se enfrentan por 113.000 euros
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web