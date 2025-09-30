Las costumbres pasadas de moda que todo el mundo teme en las bodas

Normalmente, un año antes de la boda, los novios comienzan a perfilar su gran día, el 'Día B'. Con 12 meses de antelación habitualmente se decide si será una boda civil o religiosa (iglesia, ayuntamiento o juzgado), se establece un presupuesto, se prepara la lista de invitados (los que no pueden faltar, los que te gustarían que estuvieran y los que invitarías si queda espacio), y se busca el lugar del banquete (hotel, restaurante, bodega, caserío, castillo, cortijo, espacio con vistas o en la playa o una fincas). Se intenta cuadrar hasta el mínimo detalle para que no haya ningún elemento que distorsione la gran celebración de la pareja.

Sin embargo, y aunque esa jornada está llena de románticos momentos que escogen los novios cuidadosamente para que todo salga a pedir de boca, a veces hay cosas que se escapan a la agenda del día y puede amenazar con arruinarlo todo.

En este sentido, Bodas.net, el sitio de organización de bodas referente en el sector, ha preguntado a las parejas que este 2025 están organizando su enlace por esos momentos 'argggs' que no les gustaría tener que vivir: situaciones, tradiciones, clichés o sorpresas indeseadas.

Los 10 más temidos:

Invitada de blanco Momento liga Corte de la corbata Pedida de matrimonio Fuegos artificiales Chistes tontos 'Flash mob' organizado Vídeo sorpresa pareja Lanzamiento del ramo Karaoke

Pavor a las invitadas de blanco

El 'no' más rotundo se lo llevan las invitadas que visten de blanco. Por mucho que pasen las generaciones, hay una regla no escrita que, en el caso de que la pareja no lo especifique, es ideal que los y las invitadas escojan otro color más allá del blanco. ¿Por qué? Este color se suele guardar para la novia o, incluso, para el novio. Y es que el 92% de las protagonistas del gran día eligen el blanco o marfil para el 'look' de novia, según la nueva edición del ¡Libro Imprescindible de las Bodas¡, publicado por Bodas.net en colaboración con el profesor de Esade, Carles Torrecilla, y Google.

Escenas demodé

Aunque han sido momentos míticos en las tradiciones de las bodas, las parejas de las nuevas generaciones también prefieren evitar el numerito de la liga y el corte de la corbata. En el caso de la liga, cada vez son más las novias que prefieren no llevarla, pese a que el sentimiento de 'liga sí o liga no' está muy dividido (el 51% de las novias dicen que la liga está pasada de moda y el 49% se decanta porque se sigue llevando).

Las pedidas de matrimonio, los fuegos artificiales, los chistes tontos, los 'flash mob' organizados, los vídeo sorpresa para la pareja protagonista, el lanzamiento del ramo o el karaoke son los otros momentos que configuran este 'ranking' de los 'arggs' que las parejas prefieren que no se produzcan el día de su boda. La usuaria María del citado portal asegura: "¿Pedida de matrimonio en mi boda? ¡No! Si a alguien se le hubiese ocurrido, le hubiese pedido amablemente que buscara otro lugar para hacerlo".

Por todo ello, cada vez son más las parejas que contratan los servicios de 'wedding planner'. Ahora mismo la cifra asciende al 13% de las celebraciones.

El alcohol, en retroceso

Por otro lado, hay una costumbre que cada vez está menguando más en las bodas españolas: el consumo de bebidas alcohólicas.

Se llevan las 'antiwedding', las nuevas formas de celebrar los enlaces al margen de las tradiciones y a favor de los gustos de los novios. Y dentro de esta categoría, también está el rebajar el peso de las tradicionales 'barras libre' tras el banquete.

Desde el brindis con champán hasta los cócteles de autor, este tipo de bebidas acompañan en cualquier celebración. Pero en las bodas españolas ya están perdiendo fuelle.

Según un estudio, en el 86% de las bodas españolas se sirve alcohol, lo que representa un 11% menos que hace cinco años, cuando España se situaba a la cabeza de este 'ranking'. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido son ahora los países en los que más bebida alcohólica se sirven en las bodas, alcanzando el 90%.

Esta tendencia de beber menos alcohol no sucede solo en las bodas. Según el informe 'Future of Dating’ 2025' de Tinder, son cada vez más las personas que quieren tener una cita donde el alcohol no haga acto de presencia (88%).

En este sentido, no resulta raro ver cómo cada vez son más los profesionales que ofrecen opciones sin alcohol y trabajan en experimentar para tener los 'mocktails' (los llamados cócteles virgen o sin alcohol) más sorprendentes, reinventando los zumos naturales y los refrescos sin alcohol, e incluso incorporando propuestas atrevidas como granizados, tés u horchatas. Todo para conseguir las mejores bebidas sin alcohol para un día tan especial.