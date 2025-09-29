Una nueva alerta roja desata las alarmas en Valencia once meses después del 29-O

Alerta roja por lluvias en Valencia. La Aemet ha fijado el nivel de "riesgo extremo" para hoy, el día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada de 180 mm en 12 horas. La situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia.

Son los efectos del huracán Gabrielle, convertido en borrasca, que empezó a impactar este fin de semana sobre el lado occidental de la península Ibérica y que se fue desplazando hasta el Mediterráneo para llegar, en la noche del domingo, a Valencia. Un nuevo episodio extremo, exactamente 11 meses después del trágico 29 de octubre de 2024, que ya se dejó sentir por la noche en el área metropolitana. Además, entre los primeros registros destacaron los de Ayora, con 85 litros por metro cuadrado.

La situación puede ser complicada en diferentes puntos de la geografía y preocupa, especialmente, la zona que sufrió el 29-O. El domingo a última hora el aviso rojo estaba establecido a partir de las 4:00 h de la madrugada en el litoral de la provincia de Valencia y el norte de la de Castellón, y en color naranja el resto del territorio de la Comunitat Valenciana, pero las tormentas ya iban avanzando terreno con fuerza.

"Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado", avanzaba Aemet. En temperaturas no se esperan cambios, con máximas entre los 20 y 25 grados y mínimas de entre 13 (en el interior) y 19 grados.

En esta ocasión no han faltado los avisos. Las alarmas se han activado antes, no con cierto temor de que se repitiera un nuevo episodio de inundaciones. Emergencias de la Generalitat envió el domingo, a las 15:28 horas, un mensaje de aviso, un EsAlert a los móviles de la ciudadanía con una serie de recomendaciones a seguir. Fue 12 horas antes de que entrara el nivel rojo y antes de la celebración de la reunión convocada con todas las instituciones y organismos implicados.

Colegios y puestos de trabajo

Al menos una treintena de municipios de l’Horta, la Ribera, la Safor y el Camp de Morvedre, además de comarcas de Castellón y la ciudad de Valencia, han suspendido las clases en colegios, institutos, escuelas de adultos y de idiomas, hoy. También las universidades no tendrán docencia presencial. Así lo anunciaron la Universitat de València (con sus campus cerrados y sin ninguna actividad); la Universitat Politècnica de València, la CEU UCH y la Universitat Católica de Valencia, esta última con docencia online. En este sentido, la Generalitat recomendó a los municipios con alerta roja que suspendan clases; cabe recordar que es una decisión que solo pueden tomar los ayuntamientos. Muchos consistorios, como Valencia, han cerrado, además, parques y han paralizado también actividades y servicios de centros municipales.

En cuanto a cuestiones laborales, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, recordó que "la recomendación que se hace es la de promover el teletrabajo, excepto en aquellas situaciones que sean servicios esenciales y tengan que prestar los mismos". La Conselleria de Empleo incidió también en el derecho de los trabajadores de no asistir a su puesto de trabajo en caso de emergencia declarada.

En la misma línea habló la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que indicó que "la ley ampara" a los trabajadores en estos casos. Es el llamado 'permiso climático' recogido en el Real Decreto-ley 8/2024. Empresas como Ford paralizan su actividad y los supermercados de Consum permanecerán cerrados durante la jornada. En total, 182 tiendas. Feria Hábitat Valencia y Textilhogar aplazan su apertura al martes.

Justicia y Sanidad

La actividad política habitual también hace un receso por el aviso rojo. La delegada del Gobierno y el president Carlos Mazón suspendieron sus agendas, para centrarse en seguir el episodio de lluvias, y tampoco habrá pleno en el Ayuntamiento de Valencia.

Asimismo, el mundo judicial también toma medidas de precaución. El TSJCV acuerda ante la alerta roja la dispensa de acudir a actuaciones jurisdiccionales si concurre la causa de fuerza mayor.

Sanidad recordó vía SMS que, si la meteorología es adversa, los pacientes no deben desplazarse a su cita o intervención. La seguridad es prioritaria y las consultas o intervenciones se reprogramarán.

Metrovalencia y Renfe

Ante este contexto, la Generalitat pide extremar la vigilancia y la seguridad, así como estar pendientes de las actualizaciones y los avisos de los organismos oficiales. El conseller, Juan Carlos Valderrama, recordaba las principales recomendaciones a la población: "Evitar desplazamientos y, si es necesario o es fundamental tener que hacerlo, que se haga con la máxima precaución, las máximas medidas de seguridad y que siempre se informen sobre la situación meteorológica"; "a nivel laboral, la recomendación que se hace es la de promover el teletrabajo, excepto en aquellas situaciones que sean servicios esenciales y tengan que prestar los mismos"; "también hay que repetir que estén siempre informados a través de los medios de comunicación oficiales, no las redes sociales, y a través del 112".

En cuanto a las comunicaciones, el domingo por la tarde Metrovalencia convocó su Comisión de Seguridad para vigilar si las lluvias afectaban las líneas y decidió que durante la jornada del lunes los convoyes circularán con horario de sábado. Renfe, por su parte, mantuvo los viajes, pero permite cambiar billetes anular los billetes ya adquiridos de los trayectos afectados por el aviso rojo de forma gratuita (AVE Madrid-Valencia y los Cercanías en la provincia de Valencia, y algunos MD).

Por último, en el ámbito deportivo, el partido de la Liga entre el Valencia y el Oviedo que debería jugarse esta tarde, está aún en el aire y no se había tomado la decisión de si se aplazaba para otro día.

Para el martes, hay activo un aviso amarillo hasta el mediodía en la provincia de Valencia, aunque eso no significa que no lloverá en el resto de comarcas. Las previsiones incluyen probabilidad de "chubascos y tormentas", que podrían ser "localmente fuertes" en el litoral de Valencia y Alicante. Su intensidad será mayor en la primera mitad del día y, a medida que avance el martes, irá lloviendo menos.