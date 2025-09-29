Tribunales
El hermano del rapero Morad, ante la Fiscalía de Menores por una agresión con cuchillo a tres jóvenes
La policía local atribuye al joven y a otro adolescente dos robos violentos en las fiestas de Molins de Rei
Las víctimas fueron trasladadas a un centro sanitario con cortes en la cara
Redacción
La Guardia Urbana de Molins de Rei detuvo la madrugada del domingo al hermano del rapero Morad, menor de edad, y a otro adolescente por agredir con un cuchillo a tres jóvenes. Se les atribuyen dos robos violentos de un reloj y un par de teléfonos móviles en las fiestas del municipio.
Las víctimas fueron trasladadas a un centro sanitario con cortes en la cara. Los dos detenidos actuaban en grupo en torno a la zona de la estación y los hechos tuvieron lugar cuando ya se habían terminado los principales actos de la fiesta y el público se había dispersado. Los Mossos d'Esquadra han puesto al hermano de Morad a disposición de la Fiscalía de Menores.
La policía catalana desplegó un dispositivo durante las fiestas junto a la Guardia Urbana las noches del viernes, sábado y domingo. Se practicaron 13 detenciones, de las que ocho por robos violentos.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros
- Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos
- La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
- DIRECTO | Zamora CF - AD Mérida: sigue el encuentro con nosotros
- GALERÍA | La Carrera de la Guardia Civil de Zamora ya tiene nuevos ganadores