La Generalitat Valenciana lanza un mensaje EsAlert ante la alerta roja por lluvias

A las 15.28 horas. A esa hora han sonado la alerta del EsAlert mandado por Emergencias para prevenir sobre el episodio de lluvias y tormentas, que activa su nivel de aviso rojo a las 20 horas de este domingo en la provincia de Castellón y a partir de las cuatro de la madrugada en la provincia de Valencia. El mensaje, con pitido incluido, como en la tarde de la fatídica dana del 29-O, se ha enviado respecto a la provincia de Valencia más de 12 horas antes de que comience el periodo de riesgo extremo por intensas lluvias que podrían dejar más de 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos de cumplirse las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Entonces, se envío a las 20.11 horas; un envío "tardío" según la jueza que investiga la causa.

La situación puede ser complicada en algunos sitios, según las previsiones; y, por eso, la Aemet activa varios avisos naranjas y rojos por lluvias y tormentas tanto para este domingo, como para el lunes, día que ha fijado el nivel extremo en litoral norte y sur de Valencia. Este domingo, la provincia de Castellón está en aviso naranja desde las 15 horas y, a partir de las 20 horas, el nivel se eleva a color rojo, riesgo extremo. En la provincia de Valencia, el aviso naranja se activa a las 18 horas y, como ya hemos contado, se convierte en rojo a partir de las cuatro de la madrugada. En Alicante, a partir de la medianoche, estarán en nivel de riesgo alto, color naranja.

Recomendaciones

El mensaje, a diferencia del primero enviado hace casi un año ofrece una serie de recomendaciones concretas. Son las siguientes:

-Evite desplazamientos

-No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico

-No realice actividades en cauces y sus proximidades

-Si está en zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior

-Siga las indicaciones de las autoridades

-El mensaje se ha enviado tanto en castellano como en inglés, un minuto después del primero

Mensaje EsAlert enviado a la 15.28 horas frente a el aviso rojo por lluvias. / ED

El EsAlert se ha mandado incluso antes de iniciarse la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (CEE), prevista para las 16 horas, en la que se ha convocado a todos los organismos e instituciones competentes en emergencias.

Clases suspendidas

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta roja por lluvias en toda la provincia de Valencia activada por el Centro de Coordinación de Emergencias para mañana lunes 29 de septiembre. Por ello, han suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad, así como en todos los colegios de la ciudad. Por su parte, en Torrent, Picassent y Albal también se han suspendido clases, así como otros municipios de la comarca de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre. Puedes consultar todo el listado en este enlace.