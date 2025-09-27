Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 27 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 27 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 18, 27, 33, 41, 44 y 46. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 7. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 7255931, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Dos años sin señal móvil en un pueblo de Zamora: 'Te dan ganas de dejarlo todo
- Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Autobuses gratuitos para los conciertos de Caja Rural en Zamora: horarios y recogida
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros