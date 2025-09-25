Los médicos recomiendan extender la vacunación frente a la gripe a niños y adolescentes entre los 6 meses y hasta los 17 años

Consenso de los pediatras, infectólogos y vacunólogos: recomiendan extender la vacunación sistemática frente a la gripe de a todos los niños y adolescentes de entre 6 meses y 17 años. Actualmente, esa vacunación es hasta los 5 años, pero algunas comunidades, como Galicia o Murcia, de cara a la nueva campaña, ya han extendido esa franja de edad. La Asociación Española de Pediatría (AEP), a través de su Comité de Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAV-AEP), la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la Asociación Española de Vacunología (AEV) han presentado este jueves un documento de consenso en torno a la necesidad de seguir ese camino e inmunizar también a los adolescentes.

Es "una medida adecuada" han dicho los médicos. "Las medidas higiénicas no son suficientes, la vacunación es lo más eficaz para disminuir la infección en todas las edades, especialmente en niños, con una efectividad de entre el 60 y el 70%", han enfatizado. La gripe, han repetido, es una "enfermedad no leve y potencialmente grave".

Más edades

Actualmente, la vacunación antigripal en el Sistema Sanitario Español, desde hace tres años, está financiada en la infancia, pero solo para aquellos niños entre 6 y 59 meses de edad (cinco años), y en mayores considerados de riesgo."Se trata de una medida altamente coste-efectiva, que tiene un impacto directo e indirecto en cuanto a disminución de consultas a Atención Primaria y Urgencias, hospitalización de niños, de adolescentes y de adultos no vacunados”, ha explicado el doctor Francisco Álvarez, coordinador del CAV-AEP.

Los expertos han repetido que no se deben subestimar los efectos de la gripe. Este virus afecta, cada temporada a entre el 30 % y 40 % de la población infantil, genera a nivel mundial hasta 4 millones de casos graves en menores de 18 años y provoca hasta 35.000 muertes en los menores de 5 años, es decir, más fallecimientos que los que ocasiona la enfermedad meningocócica.

Bajas tasas de vacunación

Pero, ha apuntado la doctora María Fernández Prada, secretaria de la AEV, las tasas de vacunación de la gripe en el último año son significativamente inferiores a las de otras vacunas como puede ser la antimeningocócica C (48,16 % frente al 95,66 %) según el Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad.

Esto, ha dicho, demuestra la sensibilización de las madres y los padres hacia la prevención de la meningitis, pero no tanto hacia la gripe porque "la percepción social sigue siendo que se trata de una infección leve". "Los patógenos pueden encontrar brechas siempre y cuando las coberturas vacunales no estén por encima del 95 %, y en el caso de la gripe se quedan muy lejos", ha apostillado el doctor Álvarez.

Avances

Algunas comunidades autónomas están empezando a poner más énfasis en la vacunación y a aumentar las edades diana en la última campaña 2025-2026, como Galicia, que la ha ampliado hasta los 11 años, con vacuna intranasal y despliegue en colegios (piloto) y centros de salud; y la Región de Murcia, que la ha prolongado hasta los 9 años, según ha anunciado el gobierno regional. También Castilla y León amplía la vacunación a los 8 años.

"De momento son pequeños avances, pero muestran una tendencia que confiamos en que siga también el Ministerio de Sanidad de cara al futuro, aplicando las medidas propuestas en este documento de consenso basado en toda la evidencia científica disponible", ha asegurado el coordinador del CAV-AEP.

Ingresos en UCI

El doctor Fernando Baquero, presidente de la SEIP, ha insistido: tanto la incidencia y la hospitalización, como los ingresos en la UCI, apuntan a la necesidad de reforzar la vacunación en menores. Además, se ha referido al "importante papel como transmisores de la enfermedad que tienen los niños y niñas. Albergan el virus en grandes cantidades y su periodo de transmisión es más largo".

"Los adultos transmitimos la gripe un día antes y hasta cinco días después de mostrar los síntomas. Los niños lo hacen desde una semana antes y dos o tres semanas después. Por eso, vacunar a la infancia no solo los protege a ellos, sino que actúa como un escudo para toda la comunidad", ha subrayado el experto.

Evidencia científica

La situación se da también en otros países: datos recientes de Estados Unidos muestran un aumento de la mortalidad causada por la gripe en el grupo de 5 a 17 años comparado con años anteriores, así como un incremento de los ingresos en las UCI en el grupo de 5 a 9 años en Australia. En ese sentido, los especialistas han aludido a la polémica generada en este país tras las declaraciones del presidente Donald Trump, relacionando el consumo de paracetamol en el embarazo con los casos de autismo. Y han vuelto a remitirse a la evidencia científica, que no muestra relación alguna.

Finalmente, las sociedades científicas han coincidido en la necesidad de reforzar las coberturas en convivientes y cuidadores de pacientes de riesgo y/ o que conviven con menores de 6 meses, embarazadas (tanto para su propia protección como para la de su futuro hijo, en cualquier momento del embarazo) y a todos los profesionales sanitarios.