Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 23 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 23 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 11, 13, 24, 29 y 33 y las estrellas 2 y 5.
El código del Millón ha sido el TFG81252.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Tres ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes reciben una subvención para la organización de certámenes ganaderos
- La pastelería de Zamora que se asienta en la última ubicación del mítico Bazar J: homenaje a los viejos almacenes
- Una mujer juzgada por acosar a su exmarido en un pueblo de Zamora admite los hechos y elude la prisión
- Desaparición en Zamora: buscan a un hombre de 63 años llamado Antonio en un Peugeot rojo
- Cinco lesionados con cuchillos en una pelea se enfrentan a 30 años de cárcel
- La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
- Un padre es juzgado en Zamora por agresión sexual a su hija menor de edad
- Fiestas de septiembre en Zamora: programa para hoy