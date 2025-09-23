¿Cuánto pagas por tu seguro del coche? Este es el precio medio en cada comunidad autónoma

Las comparaciones, por lo general, son odiosas. Sin embargo, en muchas ocasiones son necesarias porque nos permiten analizar una situación con perspectiva y más si hay dinero de por medio. Probablemente, alguna vez hayas contrastado lo que pagas por algún servicio frente a lo que desembolsan tus amigos o familiares.

En el caso de los seguros de coche, la diferencia entre comunidades autónomas puede superar los 360 euros. Según un estudio de Roams, asegurar un coche en España cuesta de media 478 euros al año, pero la cifra cambia bastante en función del lugar de residencia. Lo más llamativo es que la desigualdad territorial se acentúa al cruzar el precio medio de los seguros de coche con el PIB per cápita de cada comunidad autónoma: algunas de las regiones con menor renta a nivel nacional soportan las primas más caras y viceversa, según un análisis realizado por Roams, plataforma que ayuda a ahorrar en servicios esenciales como los seguros.

“La desigualdad territorial se evidencia no solo en los ingresos de los hogares, sino también en un gasto básico como el de asegurar el coche”, señala Pablo Pareles, director de la correduría de seguros Roams Insurtech.

El caso más extremo lo representa Melilla, donde la póliza media cuesta 772€ al año, la cifra más alta de todo el país, y el PIB per cápita apenas llega a 20.479€2, el más bajo de España, según el INE. En la misma línea se sitúa Ceuta. La población ceutí paga de media unos 618€/año por asegurar su coche; mientras su renta es de poco más de 22.750€.

Esta doble penalización se repite en otras regiones como Andalucía o Murcia, que figuran entre las comunidades con menores ingresos a nivel nacional —23.318€ y 25.887€, respectivamente– y, al mismo tiempo, pagan por el seguro de coche 526€3 y 545€ al año, respectivamente. En cualquier caso, ambas por encima de la media nacional (478€).

Relación entre el precio del seguro del coche y el PIB per cápita. / Roams

Madrid, País Vasco y Navarra

En el extremo contrario se encuentra País Vasco, que con un PIB per cápita de 39.547€ euros, asegura su coche de media por 457 euros –21 euros por debajo de la media nacional–. También destacan Madrid y Navarra. En el primer caso, a pesar de tener la renta más elevada del país (42.198€), el precio medio a pagar por asegurar el vehículo ronda los 460 euros. Por su parte, en Navarra es de algo más de 37.000 euros y asegurar el coche cuesta de media unos 470 euros.

“La fotografía es clara: el esfuerzo relativo que hacen los hogares del sur y las ciudades autónomas para asegurar su vehículo es mucho mayor que el de los del norte, que además cuentan con rentas notablemente más elevadas. Esto pone de manifi esto una desigualdad territorial también en servicios esenciales como un seguro de coche”, destaca Pareles.

Llama la atención también el caso de Aragón. Se trata de una de las cinco comunidades con mayor nivel de riqueza a nivel nacional: su PIB per cápita roza los 34.700€. Este dato contrasta, sin embargo, con lo que vale tener un seguro de auto aquí: de media 421€. Y más llamativo aún es si miramos a nivel provincial, ya que en su capital, Zaragoza, contratar un seguro de coche cuesta de media 408€ —menos incluso que la media regional—.

El mapa provincial: casi 400 euros de diferencia

A nivel provincial, la brecha es aún más acusada con diferencias de hasta 379€ entre unas y otras. Así, mientras Cáceres es la provincia más barata para contratar un seguro de coche (393€), Ceuta lidera la lista con 772€, prácticamente el doble, según los datos extraídos por Roams Insurtech.

A la provincia extremeña, le siguen Segovia, Cuenca, Ciudad Real y Zaragoza, todas ellas con precios en torno a los 400 euros.

En el lado más caro, además de Ceuta y Melilla (618€), aparecen provincias como Cádiz, Sevilla o Málaga, donde asegurar un coche supera los 570 euros anuales.

“Factores como la densidad de tráfi co, la climatología o el estado de las carreteras infl uyen directamente en el precio del seguro. No es lo mismo circular por una provincia con gran volumen de coches y alta siniestralidad que por otra con vías secundarias menos congestionadas”, manifi esta Pablo Pareles, a lo que añade, “y el fraude a los seguros es otro de los factores que afecta al precio de la póliza: tanto es así que las provincias con más intentos de fraude al seguro, acaban viendo cómo sus primas suelen encarecerse”.