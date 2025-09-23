Hallan en Málaga un dolmen con más de 5.000 años de antigüedad en perfecto estado

Teba vuelve a situarse en el mapa del megalitismo europeo. Un equipo de la Universidad de Cádiz ha sacado a la luz en la necrópolis de La Lentejuela un dolmen con más de 5.000 años de antigüedad prácticamente intacto. Pues según los investigadores, se trata de una de las estructuras funerarias más monumentales y mejor conservadas hasta la fecha en Andalucía.

Con 13 metros de longitud y una compleja compartimentación interna, el Dolmen I de la necrópolis de La Lentejuela ofrece información clave sobre las prácticas funerarias y las redes de intercambio en el sur peninsular durante el III milenio a.C.

En su interior se han registrado varios osarios y ajuares de prestigio elaborados en materias primas exóticas como marfil, ámbar o conchas marinas, además de sofisticadas piezas de sílex, como puntas de flecha, láminas de gran formato y una alabarda excepcional.

Los científicos han certificado las buenas condiciones de conservación del dolmen de Teba. / L.O.

De los más completos

De acuerdo con el profesor Serafín Becerra, director de los trabajos junto con el doctor Eduardo Vijante, del grupo de investigación Thalassa de la UCA "podemos estar hablando de uno de los dólmenes más monumentales y completos de toda Andalucía".

Por su parte, el codirector del proyecto ha destacado que "el auténtico potencial de esta estructura es su extraordinario estado de conservación, que nos permitirá conocer con gran detalle los modos de vida y las creencias de estas comunidades".

El equipo ha subrayado también el valor simbólico de los objetos hallados. Tal y como ha explicado el profesor Juan Jesús Cantillo, de la Universidad de Cádiz, "a presencia de conchas marinas en un territorio de interior refleja la importancia del mar como elemento de prestigio y la existencia de redes de intercambio a larga distancia".

Los investigadores han hallado piezas de sílex, como puntas de flecha, láminas de gran formato y una alabarda excepcional. / L.O.

Proyecto

Los trabajos se han ejecutado en el marco del proyecto ‘Monumentalidad, tiempo y sociedad. El fenómeno megalítico en la necrópolis de La Lentejuela’, financiado por el Ayuntamiento de Teba, con el apoyo logístico y de equipamiento de la Universidad de Cádiz y la colaboración de la Fundación Palarq, en los análisis arqueométricos.

Las excavaciones, que se vienen desarrollando desde hace cuatro campañas, cuentan con la autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. En este tiempo, los arqueólogos han podido documentar una tumba de gran monumentalidad y un estado de conservación excepcional.

Trabajo y prácticas

El proyecto cuenta además con un fuerte carácter formativo, sirviendo como práctica de campo para el alumnado del Grado de Historia de la Universidad de Cádiz.

El equipo permanente de trabajo de esta segunda campaña ha estado conformado por los miembros del grupo Thalassa, como Eduardo Vijande, profesor del área de Prehistoria de la UCA; Serafín Becerra, director del Museo de Teba; Juan Jesús Cantillo, profesor del área de Prehistoria de la UCA; la doctora Leticia Gómez y los doctorandos Alejandro Muñoz y Jesús Corrales. Además, en estos trabajos ha participado el doctor Adolfo Moreno, profesor de Prehistoria de la Universidad de Almería.

Con este descubrimiento, la Universidad de Cádiz refuerza su papel en la investigación del megalitismo europeo y en la puesta en valor del patrimonio arqueológico andaluz.