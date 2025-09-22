La revista Viajar distingue a 15 empresas, destinos y proyectos en la cuarta edición de sus premios

Este lunes 22 de septiembre, Madrid se ha convertido en el epicentro del turismo con la celebración de la esperada cuarta gala de los Premios VIAJAR, de la editorial Prensa Ibérica, un evento que ha reunido a más de 150 profesionales de la industria entre los que estaban para reconocer las mejores iniciativas, destinos y proyectos que marcan la diferencia en el sector turístico un año más.

La cita ha tenido lugar en el emblemático Hotel Mandarin Oriental Ritz, un escenario a la altura de unos galardones que han distinguido a nada más y nada menos que 15 destinos, empresas e iniciativas que han destacado en 2025 por su excelencia, innovación y sostenibilidad.

Al inicio de la gala, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, empresa editora de VIAJAR, inauguraba el acto destacando la importancia y la experiencia que supone viajar: “Cada vez se viaja más. La Humanidad viaja más que nunca porque viajar nos hace crecer y nos hace sentir. La cultura del viaje nos ayuda, como seres humanos, a conocer mundo; a abrir la mente; a entender mejor otras sociedades, otras culturas y otras formas de ser, vivir y pensar; a disfrutar de la vida, y a explorar nuevas e intensas emociones”. Además, añadía: “El sector reconoce a VIAJAR como gran altavoz de destinos nacionales e internacionales, lo que ha hecho posible que numerosos destinos hayan elegido a la revista como socio mediático para sus campañas de promoción”.

Los galardonados han sido elegidos por profesionales de la revista VIAJAR y expertos del sector del turismo. Viajar es un referente del periodismo turístico: con más de 45 años de historia es la primera revista de viajes en España y actualmente la sigue la mayor comunidad viajera del país. En su versión digital lleva como líder absoluto 25 meses seguidos y se sitúa como la cuarta revista online más leída de España en cualquier materia. Josep María Palau, director de la revista, destacó el compromiso y la responsabilidad que la cabecera asume con sus lectores y usuarios, destacando que los premios concedidos “se centran en la sostenibilidad y en aquellas iniciativas que no buscan el crecimiento del turismo a ultranza, si no su gestión sensata y perdurable”.

La conducción del evento ha corrido a cargo de la periodista Fátima Iglesias, cuya experiencia y cercanía ha conquistado a los presentes. Del mismo modo, no han querido perderse esta cita rostros como Noelia Bonilla, el chef Jesús Sánchez o Matías Ferreira, entre otros. Entre las personalidades relevantes del sector que han asistido a la gala, se encontraban el Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, quienes se han encargado de subrayar con su presencia la relevancia de estos galardones en la agenda institucional. Para clausurar el acto, el Ministro Jordi Hereu ha dedicado unas palabras felicitando a la Revista VIAJAR: ‘’El formato revista es para disfrutar y evidentemente la revista VIAJAR ha sido siempre un transmisor de este enorme placer del hombre, desde la humanidad, que es viajar: conocer realidades diferentes y disfrutar a través de la experiencia de viajar”. Lo hacéis desde el año 1978 y por lo tanto sois revista decana, y ahora, evidentemente, con formato digital, habéis sabido construir, también a través del Club VIAJAR, una comunidad de personas apasionadas y fascinadas por el hecho de viajar”.

Añade sobre la situación del turismo en España que: “Estamos en un proceso de transformación del modelo turístico en España porque somos conscientes de que si queremos mantener la sostenibilidad económica de nuestro modelo, que lo necesitamos y qué tan positivo es, tenemos que invertir muchísimo en la sostenibilidad social y en la sostenibilidad ambiental del modelo turístico. Por lo tanto, en esta triple sostenibilidad es en lo que estamos trabajando desde el Gobierno de España con las Comunidades Autónomas, con el liderazgo total y con todo el ecosistema empresarial. Así podemos garantizar una gran fuente de bienestar social y de oportunidades para todos los territorios de España”.

Tras finalizar la entrega de premios, los invitados han podido disfrutar de un cóctel en un ambiente distendido que ha favorecido el encuentro entre profesionales y líderes de la industria, reflejando un palmarés diverso que ha recogido a la máxima riqueza del turismo.

El evento ha contado con el apoyo de DS Automóviles y Nautalia, como patrocinadores exclusivos del evento, que junto a la revista VIAJAR y el grupo Prensa Ibérica, han logrado amenizar una velada que cada año cuenta con más prestigio en el sector. La marca automovilística patrocinadora ha exhibido uno de sus modelos en la entrada del Ritz, el Nº 8, que además de ser el coche oficial de la gala ha trasladado a algunas de las personalidades invitadas como Raquel Sánchez Silva, Marina Comes o Javier de Miguel, Marta López Álamo, entre otros. Del mismo modo, Maestro Dobel Tequila se ha encargado de preparar cócteles para todos los presentes. Y finalmente, el broche musical ha estado a cargo de Dupla DJ, dos jóvenes artistas que han aportado un ambiente fresco y sofisticado a la gala con su propuesta electrónica en formato dúo.

Todos los galardonados en los IV Premios VIAJAR 2025

La edición de este año reconoce proyectos e iniciativas que representan la pluralidad del sector, desde la innovación en el transporte hasta la excelencia hotelera, pasando por destinos que ponen en valor su cultura, gastronomía o compromiso con la sostenibilidad.

Entre los galardonados, los premios han reconocido a Bioparc (Premio Ocio con Causa), Castilla-La Mancha (Premio Destino Rural), Ceuta (Premio Destino Turístico Emergente), Tailandia (Premio Destino en Tendencia), Extremadura (Premio Destino Cultural) y Tenerife (Premio Destino Gastronómico), Royal Caribbean (Premio Naviera Familiar), Sofitel Barcelona Skipper (Premio Mejor Hotel), Beyond Green (Premio Iniciativa Hotelera Sostenible), HX (Premio Naviera de Expedición), Fairmont La Hacienda Costa del Sol (Premio Hotel Revelación del Año), Costa Adeje (Premio Turismo Sostenible), Oceania Cruises (Premio Naviera de Lujo), IRYO (Premio Transporte Sostenible), y por último, David Hernández (Pangea) (Premio Directivo Sector Turístico).

En definitiva, esta nueva edición de los Premios VIAJAR, la revista consolida su compromiso con el reconocimiento del turismo como motor de desarrollo económico, cultural y social. Sin olvidar que, al finalizar el evento, nuestros invitados se han llevado una 'goodie bag' con algunos productos que incluye la revista VIAJAR del mes de septiembre: un porta pasaportes de Mr.Wonderful, una minitalla de Canvas Cream de la marca Lamixtura, unos calcetines de Jimmy Lion, cafe de RootCafé, unas gominolas de Oh my Sweets! y almendras de Sal de Ibiza.