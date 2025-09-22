Vuelve con el otoño la fiebre de las comuniones: las nuevas mini-bodas

"Se nos ha ido de las manos". Es más que probable que si te encuentras con algún padre o madre inmerso en los preparativos de la Primera Comunión le escuches esta expresión. Y es que las nuevas comuniones se han convertido en las "mini-bodas" de este siglo. Por supuesto que hay excepciones, padres que priorizan el sentido común conscientes de que el sacramento no es más que un alto en el camino. Sin embargo, es muy fáci dejarte llevar y sucumbir a las fiestas desmesuradas, a los vestidos de precios de infarto o los menús que con facilidad superan los 100 euros. Como todo en la vida, cada familia conoce sus posibilidades económicas y la celebración que quiere para sus hijos, familias e invitados.

Con la llegada de septiembre, algunas tiendas ya empiezan a lanzar su "outlet" para deshacerse de prendas que quedaron por vender de temporadas previas -muchos años en algunos casos- antes de la llegada de las nuevas colecciones, previstas para octubre. A partir de ese momento los precios suben como la espuma, en especial, en el caso de los trajes de niñas de determinadas marcas.

Un presupuesto al uso

Con la llegada del mes de mayo llegan las comuniones y quienes están en esta fase ya tienen -más o menos- todo listo: restaurante, merienda, decoración, regalos, fotografías, lista de invitados... El coste puede ser tan dispar como lo son las economías familiares. Aquí puedes ver un desglose de todos los gastos

Vestimenta:

Traje o vestido: Si es niña, el precio sube. Puedes encontrarlos por 300 euros pero tampoco te escandalices si alguno que te guste supere los 1.000. Y suma el cancan, los completos del pelo y el calzado. Como en todo, la calidad, el diseño y, sobre todo, la marca es el condicionante principal.

Celebración:

Banquete: El coste por persona puede variar desde 30€ hasta 100€ o más, dependiendo del lugar y el menú elegido.

Decoración: Entre 100€ y 500€, dependiendo de la temática y los detalles.

Fotografía y video: Entre 200€ y 1.000€ o más, dependiendo de los paquetes y la duración del servicio.

Regalos a invitados:

Recordatorios o invitaciones: Desde 1€ hasta 5€ o más por unidad, dependiendo del diseño y la personalización.

Detalles para los invitados: Entre 2€ y 10€ por unidad, dependiendo del regalo y la cantidad de invitados.

Extras: