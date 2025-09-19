El inglés escala posiciones en la universidad: el 15% de las titulaciones de grado y máster son bilingües

De las 6.000 titulaciones entre grados y másteres que ofertas las universidades españolas, el 15% (900) imparten al menos la mitad de sus créditos en un idioma extranjero (básicamente, inglés), con una representación ligeramente superior en las universidades públicas que en las privadas (14% frente a 13%). Así lo revela el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), una de las más completas radiografías del sistema universitario que, en esta edición, utiliza datos del curso 2022-2023. En comparación con el año anterior, se observan variaciones significativas: los campus públicos han incrementado la oferta de titulaciones en idioma extranjero (un aumento del 6% en grado) mientras que las privadas han experimentado un ligero retroceso.

En líneas generales, y salvo excepciones que tienen que ver con la rama y el plan de estudios, las universidades públicas no exigen un nivel de inglés específico salvo el habitual al concluir el bachillerato (B1). Algunos campus privados superan esa exigencia y piden más nivel, especialmente si se trata de un grado bilingüe.

Las últimas pruebas de competencias básicas en Cataluña revelan que casi el 20% de los alumnos entre 15 y 16 años tienen un nivel bajo del idioma extranjero. El atragantamiento del inglés se mantiene a lo largo de los años. De hecho, uno de cada tres vacantes de trabajo no se cubre por el bajo nivel del idioma extranjero, según un informe de Education First (EF), que otorga peor nota al inglés de los jóvenes de entre 18 y 20 años que al que tienen los mayores de 40 años. "Las nuevas generaciones están más expuestas al idioma extranjero de la mano de internet pero no están recibiendo una formación estructurada suficientemente sólida en las escuelas", según los técnicos de EF.

"Para muchos profesionales, tener un nivel de inglés inferior a la media es un obstáculo para progresar en su carrera y limita el acceso a la información. Cuando un ascenso significa trasladarse a una oficina más central con más equipos internacionales, los no angloparlantes se ven atrapados", resalta el estudio de EF, que otorga a España con una calificación de dominio moderado (ocupa la posición 3 de un total de 5), por detrás de países con dominio muy alto (como Noruega y Países bajos), alto (por ejemplo, Alemania y Bélgica) y por delante de los países con dominio bajo (Irán y Colombia) o muy bajo (Jordania y Senegal).

El porcentaje de prácticas de grado y máster que se realizan en el extranjero es muy bajo en comparación con el total de prácticas realizadas

En el curso 2022-2023 se impartieron un total de 181 titulaciones conjuntas con universidades internacionales, 67 más que el año anterior

Prácticas

El inglés resulta fundamental para los estudios universitarios, especialmente en la última etapa. Sin embargo, las estadísticas de CYD constatan que el porcentaje de prácticas de grado y máster que se realizan en el extranjero es muy bajo en comparación con el total de prácticas realizadas. Esta tendencia es especialmente notable en las facultades públicas, donde poco más del 1% del total de las prácticas se realizan en otros países. En cambio, en las privadas, el 7,5% de las prácticas de grado y el 5% de las de máster se llevan a cabo en el extranjero.

Dentro de las estrategias de internacionalización del sistema universitario, las titulaciones conjuntas con facultades extranjeras ocupan un lugar destacado. En el curso 2022-2023 se impartieron un total de 181 titulaciones conjuntas con centros de otros países, 67 más que en el curso 2020-2021. De estas, el 93% contaban con participación de campus públicos.

Estudiantes extranjeros

Las titulaciones en inglés son un buen termómetro para medir no solo las habilidades idiomáticas del alumnado español sino también la internacionalización de los campus y la capacidad para atraer estudiantes extranjeros, uno de los claros objetivos de todos los campus (son alumnos que pagan tasas más elevadas que los locales). En el curso 2023-2024, el 11,4% de los matriculados en el Sistema Universitario Español (SUE) eran de nacionalidad extranjera, representando casi el 7% en estudios de grado, el 27% en máster y el 29% en otros estudios de posgrado, como el doctorado. La estadística ‘Datos y cifras’ del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, constata que en los últimos diez cursos, el número de estudiantes extranjeros de grado casi se ha duplicado mientras que en máster se ha triplicado. Las principales comunidades autónomas de acogida (tanto por matrícula ordinaria como programas de movilidad) son Madrid y Catalunya, seguidas de Andalucía y Comunitat Valenciana.

En grado provienen principalmente de países de la UE mientras que, en máster y doctorado, la mayoría procede de América Latina y el Caribe.

