Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Demuestra tu memoria informativa sobre las últimas noticias.
Redacción
En los últimos días han ocurrido hechos que han marcado la actualidad. ¿Cuánto recuerdas de ellos? Participa en nuestro test de actualidad, pon a prueba tus conocimientos y comprueba si estás realmente al día.
- Avances en un proyecto clave para Zamora: El vallado de Monte la Reina costará 2,1 millones y estará a principios de 2026
- La obra de más de cuatro millones para el paso inteligente de fauna en la N-631 en Zamora, a punto de iniciarse
- La explosión de gas en Regimiento de Toledo acaba en el Juzgado
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- Los diez habitantes de San Román de los Infantes ya tienen una carretera reformada
- La plaza de Viriato volverá a convertirse en un gran merendero
- El ministro compromete medio millón más para la muralla de Zamora pero no concreta partida para el Museo de Semana Santa
- El Zamora CF cae ante el Ourense y dice adiós a la Copa