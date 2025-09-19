España subasta desde 150 euros vehículos de lujo incautados a los narcos: "Los precios son casi de chatarra"

Un Ferrari FF Adcupe por 150 euros. Y Un Mercedes Benz G 63 AMG por otros 150. Ese es el precio de salida de la subasta pública más esperada del año para los buscadores de gangas: la que se lleva a cabo en el portal especializado Escrapalia a petición de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad.

Hasta el 25 de septiembre, quien quiera pueda pujar por estos dos vehículos de lujo y por muchos otros coches de alta gama y embarcaciones incautadas a las mafias del narcotráfico que operan en España. El dinero va destinado a la lucha contra el narcotráfico y a los planes a la ayuda contra la drogadicción.

Para participar en la subastas de estos lotes es necesario depositar una fianza que será devuelta a la finalización de la misma. Según explican desde el portal organizador a EL PERIÓDICO, todos los vehículos se encuentran dados de baja temporal, excepto que la descripción del vehículo indique lo contrario.

Vehículos en garaje durante varios años

Además, los coches tienen la neumática en mal estado y deben retirarse con grúa por parte del adjudicatario. "Es que muchos de los vehículos llevan parados dos, tres o cuatro años a la espera de una sentencia judicial", señalan fuentes de Escrapalia.

Imagen del Mercedes Benz G 63 que ha salido hoy a subasta tras ser incautado a las mafias del narcotráfico. / EL PERIÓDICO

A mediodía de este viernes, con el plazo de pujas ya abierto -se abrió esta mañana-, la última oferta por el Ferrari -que nuevo cuesta 180.000 euros-, era de 20.500 y del Mercedes Benz, que llega a alcanzar en el mercado de primera mano un precio de 220.000- por 16.000, que es su precio de reserva.

El precio de reserva es el precio mínimo al que se tiene que vender, sino no se considera válida la subasta. "Es un precio casi de chatarra". Ambos vehículos, que están aparcados en un garaje de Coslada, tenían este mediodía más de 160 pujas.

Durante esta semana se han cerrado varias subastas y se van a abrir más durante la jornada de este viernes. "Hemos subastado muchas embarcaciones esta semana, y también vehículos. Se han vendido todos a muy buenos precios".

Entre los potenciales compradores hay de todo, desde particulares que buscan una ganaga "hasta compraventas de todo el territorio nacional, que compran varios coches a la vez", precisan desde el portal de subastas.

Otros vehículos que actualmente están en subasta son un Saab 9.3 Cabrio Vector desde 1 euro a un Mercedes Benz ML 300 por 150 o un BMW 530D por 150, todos ellos en Sevilla.

