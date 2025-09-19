Conoce las tendencias de este otoño

Apenas quedan unos días para el inicio del otoño, y las redes sociales ya se están llenando de vídeos sobre las que serán las últimas tendencias en esta época del año, y es que, cualquier excusa es buena para un cambio de armario.

Pensar en el otoño quizás sea como pensar en el color marrón, y es que aunque sea el color clave e indiscutible rey de esta época, hay muchas formas de llevarlo.

4 tendencias con el marrón como protagonista

Las "bombers" tanto de piel como sintéticas serán uno de los fondos de armario principales de estos meses. Tanto largas como cortas tienen muchas posibilidades y pueden formar un look más "casual" o más "elegante según cómo se combine.

En lo que a los pantalones se refiere, vuelven a la carga los pantalones capri, una tendencia que ya tuvo un buen acogimiento en el 2024, pero esta vez vuelven por todo lo alto. Una opción más arriesgada por ser un poco fuera de lo común, pero que puede convertirse en un fondo de armario perfecto.

Si queremos formar un "outfit" perfecto no podemos olvidarnos de las zapatillas, en concreto de una de las principales estrellas, las "new balance". Una zapatilla completamente atemporal, pero que con la llegada del modelo 204L en tonos marrones y crudos es perfecto para este otoño.

Además, los amantes del ante están de suerte, y es que este tejido estará presente en todo tipo de prendas, desde chaquetas, hasta bolsos, pasando por el calzado.

Las tendencias según Avellaneda

Pero, si queremos estar seguros de que prendas van a romper en este otoño, que mejor forma que siguiendo los consejos del diseñador de moda Juan Avellaneda.

El también comunicador ha compartido un vídeo en sus redes sociales hablando junto de este tema, difundiendo así las que considera las 4 prendas imprescindibles.

En primer lugar, las gabardinas siguen a la orden del día. Aunque esta vez en su formato más corto: "Son ideales y sofisticadas". El diseñador considera que es un elemento con el que se puede "jugar", ya que es un básico y un fondo de armario.

Para desgracia de muchas, y para la de él el primero, vuelven los pantalones pitillo. Una tendencia que parecía caída en el olvido y que parece que, a pesar de muchos, resurge de sus cenizas.

Además, el catalán ha destacado la importancia que tendrán en el panorama de la moda las piezas con flecos, siguiendo un estilo "boho" y "chic". Estas prendas aportan un punto de movimiento tanto en accesorios y prendas exteriores como interiores.

Por último, la tendencia de las capas seguirá presente, aportando un punto "sofisticado y dramático al look": "Es una pieza extra que complementa, siempre y cuando se estilice".