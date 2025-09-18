El 'bullying' crece en España debido al mal uso de la Inteligencia Artificial

El 'bullying' crece en España, y uno de los motivos es el mal uso de la Inteligencia Artificial (IA). El 12,3% de los alumnos de primaria y ESO reconocen que él o alguno de sus compañeros está sufriendo acoso presencial o digital (o ambos), según el nuevo informe de las fundaciones ANAR y Mutua Madrileña que se ha presentado este jueves. La cifra es tres puntos porcentuales superior a la registrada el año pasado (9,4%). Especialmente preocupante es el mal uso de la IA, que está presente, según los estudiantes, en el 14,2% de los casos de ciberacoso. A pesar de lo preocupante de la cifra, supone una reducción frente a la registrada el año pasado, 20%. Las situaciones más frecuentes son la creación de vídeos falsos a partir de la manipulación de una foto, la falsificación de audios de la víctima y la suplantación de la identidad. Las principales plataformas usadas -además de los videojuegos- son WhatsApp, Instagram y TikTok.

Los tipos de agresión más frecuente siguen siendo insultos, motes y burlas, seguidos del aislamiento, una actitud que provoca un enorme impacto psicológico en la víctima

La presión del grupo, el uso indebido de las redes sociales, la falta de respeto a las diferencias y la normalización de la violencia son, según los maestros, las causas principales del 'bullying'

Realizado con encuestas a 8.781 menores de hasta 16 años de varias comunidades (Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y Comunitat Valenciana), el informe revela que el 'bullying' se da, sobre todo, en último curso de primaria y primero de ESO (11 y 12 años). Afecta por igual a chicos y chicas, aunque estas sufren más acoso por vía digital. De hecho, el fenómeno del acoso escolar de carácter sexual se ha enquistado en los centros escolares y se ceba especialmente con ellas. Divulgadoras y sexólogas lo achacan a la falta de educación sexual y la facilidad de acceso a un porno 'online' humillante y sádico con las mujeres.

Sexto de primaria y primero de ESO son los cursos donde se dan más casos de acoso

“El 'bullying' se ha inundado de violencia sexual. El acoso escolar hacia las mujeres es casi en su totalidad 'sexbullying'. Ya no se insulta a ninguna chica directamente llamándola guarra. Ahora lo que se hace es coger su foto, manipularla con IA para que aparezca desnuda y pasarla a todo el instituto. O engañarla para hacerle creer que está viviendo una relación sentimental, pedirle fotos íntimas y compartirlas con los compañeros para reírse de ella”, denunciaba recientemente en EL PERIÓDICO la educadora social Marina Marroquí, activista que acuñó el término 'sexbullying'.

Los golpes y las patadas aumentan 8,7 puntos porcentuales con respecto al curso anterior y suponen casi el 31% de los casos

Los 'deepfakes', falsificaciones de contenido sexual manipuladas por IA, serán consideradas delito en la futura ley de protección digital a los menores que prepara el Gobierno. Es lo que ocurrió en 2023 con unas fotos manipuladas de desnudos de niñas en un chat de chicos de 13 años en Almendralejo (Badajoz). “Cuando destapé el caso, nadie sabía qué era un 'deepfake'. Hasta la policía nos dijo que no podíamos hacer nada contra los chavales porque eran imágenes falsas”, recuerda la doctora Miriam Al Adib Mendiri, madre de una de las afectadas de Almendralejo que llegó a ir al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo para denunciar el caso y que, finalmente, fue sentenciado judicialmente como pornografía infantil y delito contra la integridad moral.

A pesar del aumento del 'ciberbullying', el informe de ANAR y Mutua Madrileña subraya que los tipos de agresión más frecuente siguen siendo insultos, motes y burlas (84%), seguidos del aislamiento (44%), una actitud que provoca un enorme impacto psicológico en la víctima. La violencia física también crece. Los golpes y las patadas aumentan 8,7 puntos porcentuales con respecto al curso anterior y suponen casi el 31% de los casos.

Entre los motivos para meterse con la víctima, están las cosas que dice o hace, su aspecto físico, y el hecho de sufrir algún problema

La ley del silencio

El perfil del acosador no varía: chicos más que chicas y que acosan en grupo. Entre los motivos para meterse con la víctima, están las “cosas que dice o hace”, su aspecto físico, y el hecho de sufrir algún problema personal, ya sea psicológico o de discapacidad. Aunque más de la mitad del alumnado piensa que sí hace algo por el compañero que sufre acoso escolar, sigue llamando la atención la alta proporción de estudiantes (casi 48%) que afirman que no actúan a pesar de conocer un caso de acoso.

"A la vista de los resultados, se desprende que el acoso escolar a través de redes sociales y el ámbito digital está incrementando la incidencia del 'bullying' en España", ha subrayadoel director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, durante la presentación del informe, que va ya por su séptima edición anual y se titula 'La opinión de los estudiantes'.

El 'ciberbullying' es mayor entre quienes tienen 11 y 12 años y más habitual en ESO que en primaria. Las situaciones de acoso digital se centran sobre todo en una solo persona, ya sea una chica (75%) o un chico (64%). Casi el 16% del alumnado afirma que las situaciones de ciberbullying de las que son conscientes se prolongan durante más de un año, lo que supone un aumento de casi seis puntos porcentuales respecto al curso anterior.

En cuanto a los medios a través de los cuales se produce, el alumnado cita WhatsApp (66%), Instagram (50%) y TikTok (49%). En primaria, el acoso se ejerce sobre todo a través de videojuegos (56%) y TikTok (50%). En secundaria, priman WhatsApp (66%), Instagram (61%) y Facebook (24%).

Los docentes

La situación resulta igual de alarmante si se pregunta a los docentes, cuya opinión también está recogida en el informe. De ellos, un 15% reconoce tener conocimiento de algún episodio de acoso, un porcentaje que baja casi seis puntos porcentuales respecto a 2024. Los profesores detectan, sobre todo, el acoso presencial y tienen constancia de ellos porque se lo cuentan compañeros o testigos o porque se dan cuenta ellos mismos. La presión del grupo de amigos, el uso indebido de las nuevas tecnologías y las redes sociales, la falta de respeto a las diferencias y la normalización de la violencia son, según los maestros, las causas principales del 'bullying'. En su opinión, los agresores tienen tres características: sentimiento de superioridad, problemas familiares y falta de habilidades sociales.

