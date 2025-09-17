Las memorias de Mar flores abren la caja de Pandora

Mar Flores ha destapado la caja de los truenos, esa que llevaba cerrada unas cuantas décadas. Las memorias que acaba de publicar han puesto a muchos en armas contra ella, dispuestos a contar su versión y que la de la modelo no sea la que se asiente. En “Semana” Cayetano Martínez de Irujo, que fue su novio, cuenta que rompió con ella porque se fue de viaje con Javier Merino, que luego sería su marido. Sale foto de Mar con su hijo Carlo Constanzia, el mayor, en un encuentro que la revista tacha de “tenso”. También hablan de un encuentro “inesperado” de Mar con Antonia Dell’Atte, exmujer de Alessandro Lecquio, otro novio de Mar. En portada sale también la Infanta Sofía de Borbón, que ha iniciado en Lisboa su vida de universitaria.

En “Lecturas” emparejan en foto a Mar y Lecquio para recordar su noviazgo. En foto grande va Lolita, que ha contado que pidió a sus amigos para pagar sus deudas. Foto pequeña para la Infanta Sofía y foto también para José Fernando, que cuida ya en Madrid de la hija que tuvo con Michu, fallecida el pasado verano.

“Diez Minutos” habla de la “máxima tensión” vivida en la entrevista de Terelu Campos a Rocío Flores, hija de Rociíto, con la que no se habla. Y repiten con la Infanta Sofía y Mar Flores.

la portada de “Hola” es cien por cien corporativa. La revista entregó sus premios “Gen H”y reunión a los más grandes de panorama del famoseo patrio, a los “jóvenes talentos” del momento. Victoria Federica, Alice Campelo, Isabelle Junot o Carmen Thyssen están entre los que se cuelan en portada.