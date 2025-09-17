El Camino de Santiago también es para ellos: los perros ya tienen su propia credencial

Las mascotas que acompañen a sus dueños en el Camino de Santiago también recibirán un reconocimiento especial: la Credencial Canina. Por solo 3 euros, los perros podrán coleccionar sellos en albergues, restaurantes o tiendas a lo largo de la ruta y, al finalizar, obtener su Certificado Canino.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Protectora de Animais do Camiño (APACA), busca reconocer el esfuerzo de esos fieles compañeros de viaje que recorren kilómetros de senderos, montes y pueblos junto a sus dueños. Por solo 3 euros, cada perro puede tener su Credencial Canina, con la que irá coleccionando sellos en albergues, restaurantes, tiendas y hasta clínicas veterinarias de las rutas xacobeas.

Una vez finalizado el recorrido, podrán obtener su “Peregrina” o Compostela Canina, un certificado simbólico que acredita su hazaña. Lo mejor es que el dinero recaudado se destina a ayudar a animales abandonados en el Camino, haciendo de esta aventura una causa solidaria y ética.

Además de ser un recuerdo entrañable, esta credencial convierte a las mascotas en auténticos protagonistas de la experiencia. Porque, como bien recuerdan desde APACA, el perro es un miembro más de la familia y también merece su recompensa.

Eso sí, lanzan una advertencia importante: no permitir que otros perros se unan al grupo durante el viaje. Muchos de estos animales tienen hogar y, al perderse, sufren tanto ellos como sus familias.

En definitiva, el Camino de Santiago se vuelve todavía más dog friendly con esta propuesta que ya triunfa entre peregrinos y sus mascotas.