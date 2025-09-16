El periodista Isidoro Nicieza, Medallas de Asturias 2026

Una semana después de que el auditorio Príncipe Felipe acogiera una emotiva gala de entrega de las Medallas de Asturias 2025, el presidente del Principado, Adrián Barbón, hizo pública el lunes su propuesta para el próximo año. El periodista Isidoro Nicieza, quien fuera director general de contenidos de Prensa Ibérica y director de La Nueva España, recibirá la máxima distinción institucional junto al Real Oviedo, la Asociación Emburria, Joaquín Pixán y Nacho Fonseca.

Nicieza, ha destacado Barbón, fue una “figura destacada del periodismo asturiano de los últimos años, persiguió siempre una información de calidad y con sensibilidad territorial” y se distinguió por su empeño de “adecuar y conciliar el periodismo impreso con nuevos formatos digitales”.

Respecto al Real Oviedo, ha recordado que fue Tini Areces quien instauró conceder este galardón a los equipos deportivos coincidiendo con su aniversario, haciéndolo en su momento con el Sporting. Además, ha recordado, el reconocimiento coincide con el ascenso del equipo ovetense a Primera División.

La Asociación Emburria, es una entidad sin ánimo de lucro fundada en Cangas de Onís en 2002 con el objetivo de favorecer la plena inclusión social de las personas con diversidad funcional; Joaquín Pixán, es tenor, gestor cultural y gran divulgador de la canción asturiana, que siempre ha puesto a Asturias en “un lugar destacado” de sus composiciones; mientras que Nacho Fonseca, es un maestro que “supo fomentar la enseñanza de la lengua asturiana a través de la música”.

En lo que respecta a los hijos predilectos, el Consejo de Gobierno ha aprobado proponer al empresario Juan Antonio Pérez Simón, quien fuera presidente del consejo social de la Universidad de Oviedo. Actual patrono de la Fundación Princesa de Asturias y parte de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos.

También a Isidro Fernández Rozada, quien fue fundador de Alianza Popular y secretario general del Partido Popular; a Mari Luz Cristóbal Caunedo, “un de las voces más respetadas y reconocidas de la música tradicional”; y a José Sierra Fernández, político y sindicalista que fue alcalde de Grado durante veintitrés años.

Los hijos adoptivos son la política Paz Fernández Felgueroso; el piragüista Saúl Craviotto; la escritora y periodista Maruja Torres; la profesora Yayoi Kawamura; el director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas Fernández; la catedrática Consuelo Martínez López.

“Creo que hemos hecho una propuesta muy representativa de la mejor Asturias. De esa Asturias plural en la que cabemos todos, unida, capaz de tener puentes y de avanzar todos y todas juntos”, ha destacado el jefe del Ejecutivo.

