Rota y Estados Unidos, un matrimonio de conveniencia en crisis: "Give me bread and call me tonto"

"Ve a Radiotaxi. Estamos hartos de periodistas cada vez que uno de estos se tira un peo". A las puertas de la Base Naval de Rota, un taxista rehúsa hablar para El Correo de Andalucía, hastiado de "siempre lo mismo". Se refiere al déjà vu sufrido con cada conflicto internacional o conato del mismo: vienen para saber qué piensan los roteños, cómo se convive con las fuerzas estadounidenses a tan solo unos metros en la coyuntura internacional.

La ciudad ha vuelto a ser noticia en la última semana: el Gobierno de España denegará la entrada al espacio aéreo español de aeronaves de Estado que transporten armamento a Israel. Los ojos apuntaron a las bases de Estados Unidos en territorio español. ¿El acuerdo incluye a los aviones que hay en el interior de estos recintos?

Rota y Estados Unidos llevan años unidas en un matrimonio fructífero para ambas. Los americanos tienen en el sur de Andalucía una especie de centro de operaciones para sus misiones en oriente medio. Los roteños una inyección económica que ha ayudado al progreso de la localidad durante décadas.

Es fácil detectar el mestizaje. El ejemplo más paradigmático es el gran número de pizzerías que existen en la localidad. También hay pubs donde ver la NFL, el football, que es distinto al soccer que practican los equipos locales del CD Rota y la Roteña. Ver por estos lares del sureste de Andalucía a ciudadanos norteamericanos es algo más que habitual. En un día soleado de mediados de septiembre se consiguen ver incluso grandes tatuajes de águilas calvas en la espalda de algún Navy.

¿Pero aquí están a favor o en contra de la presencia estadounidense en la base de uso conjunto? "Aquí la opinión mayoritaria es de la base no se habla", dice Rafael Chacón, trabajador jubilado de la base, a este periódico. Otra expresión muy usada para responder a esta pregunta es: "Cada roteño tiene su opinión".

Los hay que utilizan un ejemplo más gráfico. Recuerdan un antiguo grafiti que había en la localidad: Give me bread and call me tonto. No quiere decir que los roteños sean tontos ni mucho menos. Significa, cogiendo palabras de Chacón, que "como roteños nos beneficia la base", sobre todo en un lugar donde "sobran iglesias y faltan chimeneas".

El beneficio es grande. Hay quien trabaja en el interior o tiene familia que lo hace, hay quienes les alquilan casas, quienes los transportan, quienes les sirven comida, copas... Otro sindicalista que prefiere guardar su anonimato puntualiza: "Y no solo Rota. También se beneficia la comarca: El Puerto de Santa María, Jerez, Chipiona...".

Fuera de la localidad, la gran pregunta en realidad es si con esta base al lado las noticias internacionales afectan en el día a día sus vecinos. Las amenazas de Estados Unidos sobre llevarse la base ya las oyen como quien escucha llover.

Javier Ruiz, alcalde de la localidad, apuntaba esta semana en conversación con El Correo de Andalucía que "estas cuestiones no afectan a la población", en referencia a las medidas aprobadas por el Gobierno español. La preocupación para los ciudadanos "son los acuerdos de los trabajadores de la base. Más allá de eso, las autoridades americanas no nos dicen nada".

Esto último sí es un problema para los roteños. Hay trabajadores en la base que llevan 7 años de huelga indefinida. Las pancartas colocadas en la rotonda de entrada así lo atestiguan. Las subcontratas americanas llegan incluso a despedir a los miembros de los comités de empresa, algo ilegal en España.

Imagen de un parque a escasos 50 metros de la entrada de la base. / D. D.

Estados Unidos cargará material de defensa

La última semana, Rota ha estado puesta en el foco por el traslado de material bélico que realiza Estados Unidos a Israel. El pasado lunes Pedro Sánchez anunció una serie de medidas, que a la postre serían aprobadas en el Consejo de Ministros del martes, para "detener el genocidio en Gaza y ayudar a la población palestina".

La tercera de ellas reza: "Denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel". Rápidamente, hubo quien se preguntó si se prohibía a Estados Unidos utilizar las bases de Rota y de Morón para enviar material bélico para atacar Gaza.

Fuentes del Ministerio de Defensa aseguran a El Correo de Andalucía que no. Las relaciones bilaterales entre ambos países están recogidas en el acuerdo marco. El tratado recoge en el artículo 32 del capítulo 8 que Estados Unidos debe informar a España del cargamento que portan las aeronaves, pero no a dónde van.

Pablo Antonio Fernández Sánchez, catedrático de la Universidad de Sevilla en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, explica que las medidas son un acuerdo "más político que jurídico" por la inefectividad de lo aprobado. Asevera, además, que todo quedará en agua de borrajas, ya que no será aprobado por el Congreso.

Los ministros Albares, Alegría y García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó las medidas contra Israel. / Carlos Luján / Europa Press

Leyendo las medidas, Fernández las tilda de "extrañas". Sobre todo por la redacción. En el caso de la mencionada, se pregunta "¿qué aeronave de estado va a pasar que lleve material de estado a Israel? No me surge una posibilidad. Porque todo lo que vaya de Reino Unido va a entrar por Gibraltar. ¿Vas a ir contra Estados Unidos? No, porque esto tiene en cuenta los acuerdos bilaterales".

El catedrático se fija también en el resto de normativa aprobada. El primer punto aprueba un Real Decreto "que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se aplica desde octubre de 2023, que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a ese país". No entiende la forma de hacerlo porque el Congreso lo puede echar para atrás. Máxime cuando "hay un acuerdo internacional desde 2014, al que está acogido España, para no vender armas a países en conflicto" y se podría usar.

El docente de la US apunta que "hay muchas formas de burlar" las medidas aprobadas por Pedro Sánchez y su Gobierno. Insiste en que no se ha consultado con la Oficina de Derecho Internacional del Ministerio: "Esto es un discurso para el ciudadano".

Javier Ruiz, alcalde roteño, opina como tal, ya que los acuerdos no le implican políticamente: "Le honra [a Pedro Sánchez] lo que ha hecho y creo que había que dar un golpe sobre la mesa. Hay unos acuerdos bilaterales a cumplir y en ese margen se mueve la política internacional. Creo que la decisión ha sido importante y acertada".

"Un brindis al sol"

Pedro Pablo Santamaría, concejal del Ayuntamiento de Rota y portavoz de Izquierda Unida, cataloga las medidas de "insuficientes". Habla de un "brindis al sol". "Es hacernos trampas al solitario porque, al final, desde Estados Unidos se da apoyo logístico y armamentístico a Israel". El sentimiento es de "rabia, porque también esperábamos que se modificaran esos apartados que afectan a la base".

Santamaría explica que el posicionamiento de la formación con respecto a la base es claro. "No podemos estar contentos", recalca. Si bien es cierto que aporta mucho dinero y que en otra época fue motor económico, explica que "eso ha cambiado mucho".

Imagen de archivo del destructor estadounidense USS Bulkeley en Rota. / Román Ríos / EFE

"Como el sistema de contratación ha ido empeorándose a través de subcontratas, vemos cada vez con más perplejidad que no cumplen las leyes españolas. Incluso PP, PSOE y nosotros vamos de la mano en estas reclamaciones", apunta Santamaría.

"No hay otra posibilidad que manifestarse y exigir el cumplimiento, porque están quebrando la soberanía de nuestro territorio", dice Santamaría. "Es algo que solo ocurre en Rota".

"...Y en España los americanos"

Rafael Chacón se jubiló hace unos años. Se pasó media vida trabajando en la base de Rota y luchando para que se cumplieran los derechos de los trabajadores. Él también ha escuchado las medidas aprobadas por Sánchez y cree que solo "conforma un poco a un sector de la opinión pública, sobre todo a sus socios de gobierno".

Chacón tilda el tratado de "leonino" en favor de los intereses estadounidenses, pero se puede cambiar. "El tratado, aparte de lo que diga, tiene un montón de enmiendas que se le hacen a través del Comité Permanente Conjunto, que es una pantomima. Depende del Ministerio de Defensa Español, pero siempre se impone según el criterio de la parte americana. Lo que decían los viejos: en el cielo manda Dios, en la tierra los cristianos y en el gobierno de España mandan los americanos".

Imagen de la base de Rota. / Román Ríos / EFE

"Los americanos utilizan la base a su antojo y evidentemente lo hacen con la connivencia y el consentimiento del Ministerio de Defensa Español y por ende del gobierno del que esté". Recuerda que aquí han visto cómo Rota y Morón han sido "claves" en otras guerras como la de Irak o Afganistán. "Han salido y entrado barcos cuando le ha salido del alma al tito Sam", refiere. No obstante, esclarece que "es palpable y evidente" que se hace "con más beneplácito" cuando el gobierno que rige España es "de derechas".

Una huelga indefinida de 7 años

A pesar de todo, Chacón explica que trabajar en la base de Rota "es visto laboralmente como un chollo, porque tiene unas garantías laborales: tienes un convenio que te regula, no fallan los días de pago, el día 15, el día 30 tú recibes tu nómina...".

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, algunos roteños denuncian que la situación de antaño se ha perdido. Solo hace falta acudir a la rotonda de entrada a la base: allí las pancartas de protesta dejan claro que hay un conflicto laboral desde hace tanto que ya casi conforman una parte más del paisaje.

En el interior de la base hay plantillas de trabajadores con distintos contratos y diferentes empresarios. Para la zona americana hay dos tipos de empleados: el Personal Laboral Cedido a la Administración Norteamericana y los que trabajan para una subcontrata, los del aeropuerto.

Pancartas colocadas al inicio de la base. / D. D.

Estos últimos llevan inmersos en un conflicto laboral desde hace años contra la empresa Louise Berger Aircraft Services. La firma actualmente se llama Versar Global Solutions. Los trabajadores, tal y como afirman las lonas colgadas en la entrada, creen que son "el mismo perro con distinto collar".

El conflicto se encuentra enquistado. Todo comenzó con la llegada de la subcontrata, que aseguró que le sobraban más de 45 trabajadores. Además, en 2020 les cambió de convenio colectivo, pasando a formar parte del que rige a los aeropuertos civiles y no al militar.

Fuentes sindicales relatan a El Correo de Andalucía que comenzaron las presiones. De todo tipo: "Presión laboral, sindical, económica". "Se abrieron expedientes incluso a trabajadores que no estaban en ese turno de trabajo", explican.

Un trabajador, que prefiere guardar su anonimato por miedo a represalias de la empresa, apunta que se han vulnerado las leyes españolas en materia laboral en varias ocasiones. Uno de los grandes problemas que tienen los trabajadores es demostrar lo que ocurre en el interior de la base: la inspección de trabajo, denuncian, solo puede entrar pidiendo permisos y dando información con antelación. Por lo tanto, las denuncias caen en saco roto.

Declaración de Empresa non grata. / D. D.

Recientemente ha sido despedido el presidente del comité de empresa, algo que según la legislación española es ilegal, tras lo que los trabajadores han parado todas las negociaciones como represalia. Los trabajadores apuntan que la firma se ha levantado de la mesa de negociaciones en varias ocasiones en los últimos años.

Los trabajadores han hecho de todo dentro de las líneas pacíficas: "Huelga, movimientos políticos por todos lados, manifestaciones, concentraciones en la puerta, presión...".

Para la huelga se establecieron unos servicios mínimos del 90%. A esto se le suma que los americanos suplen sus necesidades con militares, por lo que, como ha ocurrido en otras ocasiones, no sirve para nada. Un estudio psicosocial realizado por la empresa llegó a estimar "que el 85% de la plantilla está en muy alto riesgo psicológico".

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Rota apoyan a los trabajadores. Sin embargo, los representantes sindicales explican que están atados de pies y manos en las negociaciones con la empresa americana.

¿Y en instancias superiores? "El Ministerio de Defensa dice que esto es un problema laboral y que no puede entrar ahí. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo? Que es un problema entre empresas y trabajadores. Problema de convenio que tienen que negociar, que tampoco puede entrar ahí, es algo privado. Entonces, ¿qué hacen? Se lavan las manos".

Pero lo que podría parecer un problema local de 170 trabajadores en una localidad del sur de Andalucía es mucho más. El representante sindical aclara: "No lo podemos negar lo evidente, es un problema laboral, pero un problema laboral que afecta directamente a la defensa, tanto a la defensa nacional como a la internacional. No puedes tener a una persona que dices que tiene un 85% de alto riesgo psicológico y darle una maquinaria que vale 10 millones de euros para meterlo en un avión militar".

Los trabajadores creen que "los gobiernos" deben hablar. "Lo tienen que arreglar ya, no hay otra. Aquí hay uno que lo consiente y otro que no dice nada". El cansancio es palpable en la plantilla y sus representantes: "Cuando hablan de las buenas relaciones bilaterales que existen entre España y Estados Unidos... Coño, aplicarla".